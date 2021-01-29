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退休師溫差變化大、血糖低不適路倒　 枋警即刻救援

▲枋寮警分局建興所副所長林柏明、警員莊鴻德協助鄭姓退休師送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局建興所副所長林柏明、警員莊鴻德協助鄭姓退休師送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓退休老師利用天氣放晴騎腳踏車外出運動，卻因溫差過大及血糖突然降低躺臥在路旁，屏東縣枋寮警方執行巡邏勤務經過，停車了解，查出他身分，連絡救護車將他送醫，再通知家屬，家屬對警方及時協助相當感激。

▲枋寮警分局建興所副所長林柏明、警員莊鴻德協助鄭姓退休師送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方連絡救護車將鄭姓退休老師就醫。

▲枋寮警分局建興所副所長林柏明、警員莊鴻德協助鄭姓退休師送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局建興所副所長林柏明、警員莊鴻德日前擔服巡邏勤務，行經忠誠路新開營區旁農地時發現一名躺臥在地的老翁，2員趕忙下車了解，發現對方言語虛弱且全身冒汗抽搐，身旁還倒下一台腳踏車。

由於他年事已高且患有重聽，無法辨別身分，立即以小電腦的人臉辨識系統才得知姓鄭，84歲，2名員警立即通知119到場協助救護，並及時通知老翁家屬，其子頻頻感謝員警，並表示父親為退休老師，近期氣候回溫才放心讓父親獨自出門運動，可能是血糖太低又溫差甚大，才導致身體不適。

分局長簡彥匡呼籲，家中如有年邁行動不便或失智長者，應多予關心，不定時幫忙拍照（包含常穿著之衣物、特徵等）、注意其可能活動範圍，並協助配戴印有聯絡方式之飾品、證件或手機，為家人增加一份保障；也提醒民眾發現長輩因天氣變化產生不適時，詢問長者的去處，將其留在家或陪同一起出門，一起守護長輩安全。

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