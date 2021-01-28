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社會 社會焦點 保障人權

好心被雷親！中和警關心27歲酒醉男　竟遭三字經、拳頭回敬...警手腳受傷

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子喝醉後，於28日凌晨5時許被人發現倒在廣福路、光華街街口，轄區警方到場上前關心，不料醉漢竟突然失控攻擊警員。警方見狀立即呼叫支援，將醉漢壓制後，帶回派出所保護管束，一名警員在過程中手腳擦傷，全案將依妨害公務罪嫌偵辦。

▲▼張員壓制醉漢過程手腳擦傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲張員壓制醉漢過程中手腳擦傷。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，王姓男子（27歲）喝醉後，不勝酒力癱坐在路邊休息，路邊民眾發現他形跡可疑報警處理。轄區警方到場，發現王男神智不清，看到警察上前突然情緒激動起來，大罵髒話斥責警員「吵三小！」，同時還動手襲警，警方見狀立即呼叫支援，同時將他壓制在地，其中一名張姓警員在壓制過程中手腳擦傷。

▲▼張員壓制醉漢過程手腳擦傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼張員壓制醉漢過程手腳擦傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲王男酒醉倒在路邊，遇警上前關心竟動手推警，所穿的拖鞋及皮夾掉落在地。（圖／記者游宗樺攝）

受傷的張員警專35期畢業，在中和派出所服務2年多，事發時獲報前往，發現王男有罵髒話跟攻擊行為，經勸說無效後，使用強制力將他壓制帶回，壓制過程中王男猛力掙扎，導致張員手腳擦傷。

王男母親說，他平常很愛喝酒，但是酒量不好，接獲通知就趕快過來，不知道兒子為什麼突然會這樣。警方已將王男帶回派出所調查，全案將依妨害公務罪嫌偵辦。

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