隔離病房內激戰女寡婦　男警「不怕死」90秒影片瘋傳　

▲印尼1名警察不顧疫情威脅，竟在隔離病房內與婦人激戰。（示意圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名印尼警察不顧疫情的嚴重性，竟與另一名正在隔離病房進行隔離的病人發生關係，誇張的行徑全被醫院內部的監視器給拍攝下來，影片流出後震驚印度社會，目前2人已被警方傳喚到案說明。

根據印尼媒體《indozone.id》報導，一段1分30秒的影片日前在網路瘋傳，影片中一名疑似警察的男性與另一名正在醫院隔離的新冠肺炎女患者正在進行性行為，誇張的是地點就在醫院的隔離室。當地警方獲報馬上傳喚2人到案說明，隨後也證實，影片中的男性確實就是當地的警察，而另一名女性則是公務人員同時也是一名寡婦。

當地警察局局長表示，經過調查小組調查，2人都是新冠肺炎的確診患者，目前都已坦承自己就是影片中的主角，未來將會受「健康檢疫法」起訴，2人的工作也可能不保，目前相關報告很快就會由警察局提出。

他也指出，由於新冠肺炎病患處於隔離的孤立狀態，因此無法一一檢查各個成員是否有遵守「衛生檢疫法」，但若有人沒有確實執行，將可能被處以一年以下有期徒刑。

▼當地警方目前已起訴２人