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女警轉戰律師！黃馨瑩發起關心100計畫　首站玉里獻給執法英雄

▲黃馨瑩律師等人首站來到花蓮玉里分局慰問辛勞的警察並贈送防疫包。（圖／玉里分局提供，下同）

黃馨瑩律師等人首站來到花蓮玉里分局慰問辛勞的警察並贈送防疫包。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由黃馨瑩律師號召，高逸軒律師、許嚴中律師、游家雯律師等人響應，共同發起的關心台灣警察100計畫，將滿滿的鼓勵，化成百份小禮物，獻給為人民站在第一線的執法英雄-警察。從今年開始往後的每個冬季年節前，送到灣各地的每個分局，遞上100分的關心。

黃馨瑩律師表示，因自己曾擔任過警察，當時是花蓮縣警察局玉里分局基層警員，歷任玉里分局警備隊、玉里派出所、三民派出所、偵查隊等單位服務，非常了解警察勤務繁重，雖然目前已離開警職，但仍持續關心警察政策及相關議題。

對於過去發生警察因執行公務而逝世的不幸事件，有著許多感慨，本於愛和鼓勵要即時的念頭，而發想關心台灣警察100計畫，並獲得高逸軒律師、許嚴中律師、游家雯律師等人響應與支持。所以選擇在太陽的故鄉-花蓮，從玉里分局出發，作為關心台灣警察100計畫起跑點！將防疫關懷包贈與玉里分局的全體員警，祝福他們在防疫期間一切平安，也期待未來這個計畫的持續推展，讓更多人參與，並體貼警察人員的辛勞。

▲黃馨瑩律師等人首站來到花蓮玉里分局慰問辛勞的警察並贈送防疫包。（圖／玉里分局提供，下同）

玉里分局致贈感謝狀。

同為計畫發起人的高逸軒律師表示，警察是人民的保母，自己當律師後，對這句話感觸更深，因為發現舉凡生活周遭大小事，只要有問題，都可以報警、找警察幫忙，近來，經常看到員警因公傷亡的消息，讓人十分難過，再加上自己也有家人從事警察工作，更讓他覺得人民的保母也是需要被關懷的，很高興能參加這個活動，透過致贈這些微薄的禮品，向各位警察同仁表達最深的感謝及敬意。

另外，游家雯律師也表示，警察是政府部門中與民眾互動最為頻繁的公務員，面對現代社會層出不窮治安問題及多變的犯罪模式，必須仰賴不斷吸收新知，熟稔辦案技巧的警察查察奸宄、防止危害，保護社會安全，身為女性仍能放心加班晚歸或是在深夜外出購物等，真的誠摯感謝每一位警察低調又無悔的付出與存在，警察來回巡邏的身影，無疑是最強而有力心的定心丸。許嚴中律師更表示，社會的多數執法都是警察在第一線負責執行，警察是社會安定、進步的重要推手之一，有警察，真好！

分局長陳蔚文表示，非常感謝這些熱心又有活力的律師們對我們警察人員的關心，提倡讓警察人員深感窩心的計畫，對警察人員是莫大的鼓勵，有助於警察人員為民服務之熱忱，同仁對於執勤方面更安心及安全。

►腦公！你不可以賴帳喔

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