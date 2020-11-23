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影／京華城活埋意外　廢料過重直落8層樓害命…包商賠錢獲緩起訴

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記者劉昌松／台北報導

台北市京華城今年6月間拆除工程時，發生坍塌意外，大量土石、鋼筋從8樓直接壓垮樓板，重壓在1樓的邱姓工人身上7小時致死，台北地檢署調查，包商沒有依施工計畫架設支架、及時清運廢料是肇事主因，23日依過失致死等罪，處分已賠償獲得家屬原諒的胡姓現場負責人、阮姓工地主任以及公司各1年緩起訴，各需支付公庫10萬元。

▲▼京華城活埋工人受困小山貓內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲京華城拆除工程發生坍塌意外，工人遭活埋7個多小時候不治。（資料照／記者黃彥傑攝）

47歲的邱姓工人在6月20日下午，駕駛小山貓在京華城1樓搬運拆除的鋼筋、土石，突然被樓上坍塌下來的地板重壓，邱男遭活埋7個多小時，晚上被救出時，肢體變形、臟器外露，已無生命徵象，送醫不治。

▲▼京華城工人受困，挖土機進入開挖。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲鑑定事故原因是拆除工程廢料沒有及時清運，樓地板無法承受重量坍塌。（資料／記者黃彥傑翻攝）

事發後包商萬鎰公司坦承疏失，積極與家屬尋求和解，賠償數百萬元，全案經台北市土木技師公會鑑定，發現該處樓地板平均每平方公尺，可承載500到600公斤的重量，事故起因於8樓地板無法承受拆除後的土石、鋼筋坍塌後，一路往下壓垮7到2樓的地板，最後落在邱姓工人駕駛的小山貓上。

檢察官調查，包商自己的施工計畫寫明，進行拆除作業時，在下1層樓板加裝支架提高承重，阮姓工地主任也連續在施工日誌上記載，要盡快清運拆除廢料，卻都沒有實際作為，導致意外發生，認定萬鎰公司和胡姓現場負責人、阮姓工地主任違反《職業安全衛生法》及過失致死罪，考量家屬已原諒包商，各給以緩起訴1年處分，條件是各須支付公庫10萬元、總共30萬元，胡男和阮男另須接受職安教育6小時。

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