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雲林鄉親注意　26日起進醫療院所要刷健保卡

▲雲林縣府今天通令縣轄內各醫院，要求一般民眾需於門口持健保卡，過卡登陸確認後才能進入院內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府今天通令縣轄內各醫院，要求一般民眾需於門口持健保卡，過卡登陸確認後才能進入院內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情升溫，部立桃園醫院群聚擴大後，今（26）日起雲林縣府通令縣內所有醫療院所，所有民眾進入醫院，需在門口刷健保卡後才能進入。

中央流行疫情指揮中心針對1月6日至1月19日由桃園醫院綠區出院病人健保卡註記「自主健康管理」專案對象，為維護醫療院所安全，避免群聚感染事件發生，雲林縣府今天通令縣轄內各醫院，要求一般民眾需於門口持健保卡，過卡登陸確認後才能進入院內，並請各醫療院所應注意詢問接觸史，以提供適切之醫療服務。

另因應疫情持續升溫，強化醫療院所門禁管制措施，同時限縮探病時間為1個時段（每名病人最多2名訪客）、陪病者限1名等措施，衛生局呼籲請居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病。

另自主健康管理者避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫需求之醫療或檢查，若出現COVID-19相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打衛生局防疫專線05-5345811或1922，由專人安排前往就醫。


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