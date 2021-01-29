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黃芳彥「低調奢華」生活曝光！砸3千萬現金買豪宅　最愛去打小白球

▲黃芳彥在美豪宅曝光。（圖／東森新聞）

▲黃芳彥在美國入住豪宅，媲美五星級飯店。（圖／東森新聞）

記者吳美依／綜合報導

74歲前新光醫院副院長黃芳彥（Fan-Yen Huang）舉槍自盡，震驚各界。據悉，他涉入國務機要費洗錢案，2008年遭通緝後逃往美國後，在南加州爾灣市（Irvine）砸下百萬美元現金（大約新台幣3000多萬元）購入豪宅，時常外出打「小白球」，平時也有紅粉知己關懷照顧。

黃芳彥在南加州人緣很好，由於時常去打高爾夫球，當地幾座球場幾乎每個人都認識他，且為了保持身材，18洞也都是用走的。但是，黃芳彥平時在家裡很少開燈，儘管在室內講電話，卻還是戴著墨鏡。

▲▼黃芳彥在美生活曝光。（圖／東森新聞）

▲▼黃芳彥在美生活曝光。（圖／東森新聞）

▲黃芳彥在美國生活低調，向鄰居自稱香港政治人物。（圖／東森新聞）

雖然黃芳彥保持低調，甚至向鄰居自稱香港政治人物，但其豪宅幾乎可以媲美「五星級飯店」，撞球間、交誼廳、健身房、三溫暖與露天游泳池應有盡有。他的房號也時常出現在高級按摩室的使用登記表上。

▲▼黃芳彥在美生活曝光。（圖／東森新聞）

▲黃芳彥被目擊駕駛黑色Lexus IS350房車逛街。（圖／東森新聞）

黃芳彥在附近新港灘市（Newport Beach）以400萬美元購入一座海邊別墅，也曾被目擊在南加州街頭駕駛尚未掛牌的全新黑色Lexus IS350房車，進入離家僅3分鐘路程的Lexus經銷商，又換成另一輛全新的SC430雙門跑車離去。他2009年在公寓停車場遇見記者時，馬自達跑車的面貌也在鏡頭前曝光。

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

▲黃芳彥在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）

另外，其胞弟黃重彥透露，平時獨居的哥哥獨居在台美二地都有多位紅粉知己照顧，但是，過去一年因為疫情難以聯絡見面，加上當地餐廳歇業，一個人生活或吃飯都不方便，可能因此心情比較鬱卒，但應該不至於輕生。

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