國產新冠疫苗第二家！　聯亞生技「有條件」獲准第二期臨床試驗

▲聯亞生技「有條件」獲准進第二期臨床試驗。（圖／疫苗示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者嚴云岑／台北報導

國產新冠疫苗開發露曙光！繼高端疫苗去年底進入第二期臨床試驗後，衛福部今（29）日再度有條件核准聯亞生技COVID-19候選疫苗「UB-612(S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides)」進入第二期臨床試驗。食藥署表示，聯亞公司須補齊部分技術性資料，並經衛福部審查通過後，方可施打於受試者。

食藥署在1月27日召開專家會議，審查審查聯亞生技候選疫苗「UB-612(S1-RBD-sFc, Th/CTL Peptides)」第一期臨床試驗計畫結果及第二期臨床試驗計畫，經研判其免疫原性及安全性結果符合預期，並於會議中決議有條件核准該公司第二期臨床試驗計畫執行，衛福部也於今日公布，但要求需補齊部分技術性資料方可施打受試者，以保障受試者權益。

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我國共有3家廠商研發新冠肺炎疫苗，高端疫苗率先於去年通過第一集臨床試驗結果審查，於12月30日核准進入第二期臨床試驗，由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上宣佈消息。

陳時中當時也透露，聯亞生技生產的新冠億疫苗，預期110年1月可提供第一期完整試驗數據，屆時再續行審查，果然於1月底前就傳出好消息。至於最快完成第一期臨床試驗收案施打的國光生技，因第一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，專家小組建議重新執行劑量探索臨床試驗。