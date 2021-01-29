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德國建議　阿斯特捷利康疫苗僅供「65歲以下民眾」接種

▲▼疫苗。（圖／路透）

 ▲德國建議，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗應提供給18至64歲民眾施打。（圖／路透）

文／中央社柏林28日綜合外電報導

德國疫苗委員會今天建議，阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗應只提供給18至64歲的民眾。

也被稱為Stiko的疫苗委員會在今天由德國衛生部提供的一項決議草案中說，「目前沒有足夠數據來評估疫苗對65歲以上民眾的效力。」決議草案另指出，「與mRNA疫苗不同，阿斯特捷利康疫苗僅應在每個階段提供給18至64歲的人群。」

Stiko的評估是根據去年12月8日醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）發表的相同試驗數據。

阿斯特捷利康25日否認其COVID-19疫苗對65歲以上的人不是很有效；在此之前，德國媒體報導，官員擔心歐洲聯盟可能不會批准該疫苗使用於老年人身上。

德國衛生部說，在參與試驗的65歲以上人士中，有341人接種疫苗，僅有1人感染冠狀病毒，意味疫苗委員會未能得出具有統計意義的結論。

阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）表示，由於該公司較晚開始為老年人接種疫苗，因此老年人數據較其他製藥廠少。

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