快訊／強烈冷氣團15縣市「10°C↓低溫特報」　午後起越晚越冷

▲強烈大陸冷氣團來襲，氣象局發低溫特報。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團下午開始影響，各地越晚越冷，氣象局也發布低溫特報示警。今（28日）晚至30日清晨，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明（29日）上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

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▲低溫特報。（圖／中央氣象局）

低溫特報：今（28日）晚至明（29日）上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局指出，今天強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，冷空氣下半天起由北而南影響，各地都愈晚愈冷；預測中部以北及東北部到晚上將降到約12至13度，其他地區約15度左右，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些。

這一波冷空氣最強的時間預估是在今晚至周五和周六清晨，預估中部以北及東北部低溫約9至11度，其他地區約12、13度，沿海空曠地區或近山區的平地會再更低；28日夜晚至29日清晨宜蘭及花蓮山區可能有0度左右的低溫，若配合水氣有結霜或霧淞的機率。

至於降雨方面，今天水氣稍增多，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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