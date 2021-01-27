太平山再現銀白仙境機會來了　強烈冷氣團「0°C急凍時間」出爐

▲今年寒流急凍，太平山降雪變身銀白仙境。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

明天下午起強烈大陸冷氣團南下，氣象局預報，宜蘭花蓮山區可能有0度左右的低溫，若水氣配合有結霜或霧淞的機率；氣象專家吳德榮則指太平山於明晚、週五晨氣溫降至0度以下，水氣正逐漸轉乾，若迎風面水氣尚未完全散去，則有短暫時間接近飄雪條件。

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▲明天下午起強烈大陸冷氣團南下，由北而南越晚越冷。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，明天強烈大陸冷氣團南下，最冷時間為明天晚上到周五清晨，預估中部以北、東北部低溫僅剩9-11度，其他地區12-13度，沿海空曠、近山區還會再低1-2度。

周四晚到周五清晨宜蘭花蓮山區可能有0度左右的低溫，氣象局說，溫度夠低，如果配合水氣，有結霜或霧淞的機率，但下雪則要碰碰運氣。

▲強烈大陸冷氣團明天來襲，明晚到周五清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探9-11度。（圖／記者李毓康攝）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，1500米以上大氣明晚將降至0度以下，但水氣不足，故高山降雪機率低。唯獨太平山於明晚、週五晨氣溫降至0度以下，水氣正逐漸轉乾，若迎風面水氣尚未完全散去，則有短暫時間接近飄雪條件，但是否能順利飄下瑞雪？以目前模擬機率並不高，但可以繼續觀察。

▲今晚到明晚定量降水預報，迎風面北部、東半部水氣增加。（圖／中央氣象局）

周五晚到周六清晨各地氣溫，北部10度、中部11度、南部13度、東北部11度、東部13度。周六白天以後冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過西半部溫差會加大，白天北部氣溫可回升到21度、中部22度、南部23度、東部18部。

降雨方面，明天水氣增加，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，但較大雨勢發生機率低，大多是地形降雨，其他地區維持多雲到晴。

周五白天以後水氣就會減少，降雨僅剩宜花東北部山區，周六水氣更少，僅東半部有短暫雨，持續到下周一都是冷氣團減弱天氣。

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