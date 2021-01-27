強烈大陸冷氣團提早急凍！最冷時間變了　明越晚越冷「低溫9°C」

▲明天下午起強烈大陸冷氣團南下，由北而南越晚越冷。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又要冷一波！氣象局表示，明天下午起強烈大陸冷氣團南下，由北而南越晚越冷，先前預報這波冷空氣最冷時間點也提前到明晚至周五清晨，中部以北、東北部低溫下探9-11度，其他地區12-13度。

氣象預報員林定宜表示，明天強烈大陸冷氣團南下，冷空氣下半天起由北而南影響，北部、東北部氣溫會率先下降，各地越晚越冷。明天北部高溫18度，到了晚上就僅剩12-13度，其他地區也會降到15度左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲強烈大陸冷氣團明天來襲，明晚到周五清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探9-11度。（圖／記者李毓康攝）

這波冷氣團預計會影響到周六清晨，最冷時間提前至明天晚上到周五清晨，預估中部以北、東北部低溫僅剩9-11度，其他地區12-13度，沿海空曠、近山區還會再低1-2度。

周四晚到周五清晨宜蘭花蓮山區可能有0度左右的低溫，氣象局說，溫度夠低，如果配合水氣，有結霜或霧淞的機率，但下雪則要碰碰運氣。

周五晚到周六清晨各地氣溫，北部10度、中部11度、南部13度、東北部11度、東部13度。周六白天以後冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，不過西半部溫差會加大，白天北部氣溫可回升到21度、中部22度、南部23度、東部18部。

▲今晚到明晚定量降水預報，迎風面北部、東半部水氣增加。（圖／中央氣象局）

降雨方面，明天水氣增加，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，但較大雨勢發生機率低，大多是地形降雨，其他地區維持多雲到晴。

周五白天以後水氣就會減少，降雨僅剩宜花東北部山區，周六水氣更少，僅東半部有短暫雨，持續到下周一都是冷氣團減弱天氣。

下周二、三水氣又會增多，北部東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周四到六預報又會有一波冷空氣，但強度並不算太強，僅為東北季風等級，氣象局將持續關注。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來