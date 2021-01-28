起風了！強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐

▲今北部、東半部有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！中央氣象局預報員劉沛滕提醒，今天（28日）強烈大陸冷氣團南下，周五一整天到周六清晨是最低溫時間，預估中部以北9至11度，局部空曠地區可能再低1、2度。天氣風險公司分析師吳聖宇則分析各地的降溫時刻，今晚到周五清晨，北部、東北部近山區及西北部空曠地區低溫有機會降到8-9度間。

氣象局對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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▼今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今強烈冷氣團南下，氣溫越來越低，下半天會感受到明顯降溫，預估入夜中部以北低溫12、13度，其他地區15度；周五一整天到周六清晨是最低溫時間點，中部以北9至11度，局部空曠地區可能再低1、2度。

劉沛滕說，今北部、東半部有局部降雨；周五水氣減少轉乾冷，僅東半部、東北角和北部山區有少部分降雨，西半部為多雲到晴；周六白天起強烈冷氣團減弱、回溫，恢復成比較舒適、日夜溫差大的天氣；下周二有點東北風帶來水氣，但沒太明顯冷空氣。

吳聖宇在臉書表示，今有另一股強烈大陸冷氣團南下，從白天起溫度就會由北往南逐漸下降，北部、東北部的溫度將由上午的18-20度，逐漸下降到晚間至周五清晨的10-12度，近山區以及西北部空曠地區低溫有機會降到8-9度間。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，中部以及花東地區今上午高溫仍有20-23度，中午過後也將逐漸降溫，晚間到周五清晨溫度將會降到11-13度，近山區及空曠地區低溫有機會降到10-11度間；南部地區白天高溫仍有24-26度，傍晚起才會較有降溫的感覺，晚間到周五清晨溫度降至14-16度，近山區及空曠地區低溫可能降到13-14度左右。

吳聖宇分析，這波強烈大陸冷氣團將持續影響到周五白天，北部、東半部在周五白天的溫度上升有限，高溫只有15-17度，中部高溫19-21度，南部高溫21-23度；周五晚間到周六清晨溫度仍低，配合輻射冷卻作用，中北部、東半部低溫仍只有10-12度間，部分空曠地區低溫仍可能低於10度，南部低溫14-16度，空曠地區低溫12-14度。

吳聖宇說，周六白天起冷氣團減弱，白天的高溫逐漸上升，北部、東半部高溫回到18-20度，中南部高溫21-24度；周六晚間到周日清晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍只有11-13度，輻射冷卻較明顯的地方還是有機會降到10度上下。

▼吳聖宇分析這波冷空氣降溫時刻。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇表示，周日白天溫度會繼續回升，北部、東半部高溫21-23度，中南部高溫可到23-25度，夜晚到下周一清晨中北部到東北部空曠地區低溫12-14度，仍要留意輻射冷卻可能造成的局部低溫；周末期間的溫度雖然在逐漸回升，但是因為輻射冷卻作用，日夜溫差變化大，早出晚歸的朋友請多留意。

吳聖宇指出，這波冷氣團的水氣有限，大陸華南一帶並沒有什麼水氣向東移動，空氣偏乾，因此僅有今到周五在迎風面地區有短暫陣雨機會，中南部天氣仍然穩定，周末期間空氣更加乾燥，各地都是晴到多雲天氣；水氣偏少，雖中高海拔山區這一波冷空氣影響期間溫度也會明顯下降，普遍有機會降到0度以下，但降雪的機會並不高，除了東北部、東部有些雲量的地方可能有結冰機會，其他山區降雪的機會偏低。