過年天氣最新預測「舒適、偏暖、有陽光」　彭啟明點出1隱憂

▲強烈冷氣團今南下，越晚越冷。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）表示，過年期間的預測仍維持沒有較強的冷空氣影響的趨勢，顯著的偏暖、有陽光、日夜溫差大的天氣，算是一個舒適天氣的年節假期。但他也點出一個隱憂，「這也代表西半部的旱象短期仍難有轉機，建議您在今年年節大掃除準備時，用水可以適量減少一些，大家一起共體時艱，才能夠撐久一點。」

彭啟明在臉書說，今開始有一波冷空氣南下，白天開始會由北而南溫度逐漸下滑，北部及東北部是最先有感的，預計今天白天溫度約18-20度，會一路下滑，晚上到周五清晨會逐步降到10-12度，空曠區域或靠山區有機會降到8-9度；這和前幾波寒流相比不算太冷，但這陣子已經相當溫暖，習慣偏暖的天氣一下子降溫3、4度，還是會有點感覺。

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彭啟明指出，中部及南部今上半天還感受不到變化，仍有機會到20-26度，但中午過後也會逐漸感受到降溫，預計今晚到周五清晨低溫落在11-14度，空曠地區低溫10-11度；南部的高雄、屏東感覺應該不是很明顯，低溫仍有14-16度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，預期這波冷氣團影響持續到周五，周五整天回溫幅度很有限，北部高溫只有15-17度、中部19-21度、南部21-23度；周五晚上到周六清晨仍然要留意輻射冷卻效應，中部以北低溫仍有可能只有10-12度，空曠地區9-10度，南部則是14-16度，空曠低溫12-14度。

彭啟明說，這波冷空氣預計在周六白天逐步減弱，白天的溫度會逐步回升，每天約回溫1-2度，但轉為偏晴朗的天氣型態，仍然要留意清晨輻射冷卻的低溫，屬於日夜溫差大的天氣，如果早出晚歸，要留意穿著上的調整。

彭啟明指出，這波的冷空氣水氣較少，顯著的偏乾冷，只有在東北角迎風面有些地形上的短暫陣雨，中南部仍很穩定；周五開始更轉乾，這波降溫雖讓高山區域有機會在零度以下，但降雪的機會不高，可能山區會有些結霜或道路結冰等現象，仍要多注意。

彭啟明分析，過年前這7-10天的預測都是較弱的冷空氣接近台灣，降溫幅度很有限，仍以穩定的型態、日夜溫差大，迎風面偶有局部降雨，但溫暖晴朗的時間顯著較多；過年期間的預測仍維持沒有較強的冷空氣影響的趨勢，顯著的偏暖、有陽光、日夜溫差大的天氣，算是一個舒適天氣的年節假期。

▼今北部、東半部有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

但彭啟明也說，這也代表西半部的旱象短期仍難有轉機，建議您在今年年節大掃除準備時，用水可以適量減少一些，大家一起共體時艱，才能夠撐久一點。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今強烈冷氣團南下，氣溫越來越低，下半天會感受到明顯降溫，預估入夜中部以北低溫12、13度，其他地區15度；周五一整天到周六清晨是最低溫時間點，中部以北9至11度，局部空曠地區可能再低1、2度。

劉沛滕說，今北部、東半部有局部降雨；周五水氣減少轉乾冷，僅東半部、東北角和北部山區有少部分降雨，西半部為多雲到晴；周六白天起強烈冷氣團減弱、回溫，恢復成比較舒適、日夜溫差大的天氣；下周二有點東北風帶來水氣，但沒太明顯冷空氣。