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15hrs暴跌10°C！冷氣團南衝抵台「返冬冰3天」　再現0°C霜凍

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲強烈大陸冷氣團南下，明起越晚越冷。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員林定宜表示，28日強烈大陸冷氣團南下，下半天開始由北而南溫度下降，到了晚上，中部以北、東北部只剩11至13度，其他地區也只有14、15度，降雨以迎風面北部、東半部為主，這波最冷時間落在28日晚到29日（周五）晨，中部以北、東北部下探9度，其他12、13度，30日（周六）白天之後轉吹東風，冷氣團減弱回溫，這波水氣並不多。

氣象局預報，29日強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫下降，各地越晚越冷，預測中部以北、東北部到晚上就會降到約12度，沿海空曠地區更低，迎風面的北、東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。29日至30日清晨受冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，雨區縮至東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲強烈冷氣團來襲15小時降到8度，最冷時間出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲迎風面的北、東地區有局部短暫雨。

氣象局指出，這一波冷空氣最強的時間預估是在28日晚至29日和30日清晨，中部以北、東北部低溫下探9度，其他地區約12度，沿海空曠地區可能更低一些，其中28日晚至29日清晨宜蘭及花蓮山區可能有0度左右的低溫，若配合水氣有結霜或霧淞的機率。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，28日迎風面易雨，氣溫越晚越冷，台北大致上從20度慢慢降到12度，29日早上8時達到第一波最冷時候，台北預估降到11度，沿海空曠地區9度，主要降雨則推乾，只剩花東有雨，由濕冷轉晴冷，北台灣高溫回到15度，算是整天比較冷。到了30日清晨冷空氣加上輻射冷卻效應下探最低溫8度，之後一天比一天暖，天氣晴朗舒適，之後冷氣團減弱，高低溫都回升。

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