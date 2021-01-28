她好心收留「流浪比特犬」！竟目睹6歲兒遭發狠撕咬　當場慘死

▲美國南卡州發生比特犬咬死男童事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國南卡羅萊納州（下稱南卡州）發生一起悲劇事件。母親維多莉亞（Victoria LaBar）好心收留一隻流浪街頭的比特犬，試圖幫忙找新家，未料幾天後，她的6歲兒子卡麥隆（Cameron Hatfield）在家中突遭狗狗攻擊撕咬，當場慘死。

《人物》、《鏡報》報導，維多莉亞15日在臉書發文表示，她在住家附近發現這隻「可愛的男孩」，疑似是一隻遭獵人拋棄的比特犬，並且詢問是否有人願意給狗狗一個新家。未料，善心舉動卻釀成痛失親生兒子的悲劇。

維多莉亞表示，比特犬這幾天在家中表現非常良好，與其他寵物和家人相處融洽，直到「一場意外襲擊在1秒鐘之內發生」。她回憶，丈夫與其他愛犬當時立刻衝上去，試圖逼比特犬鬆口，卻仍無法挽回兒子性命。

▲6歲的卡麥隆遭母親好心收留的比特犬撕咬致死。（圖／翻攝gofundme）



維多莉亞是個喜愛比特犬的愛狗人士，但「這一切實在發生得太快，每個人都無能為力」。她悲傷譴責棄養狗狗的飼主，「不論你是誰，你丟下訓練有素的獵犬，卻沒有想過這個行為的後果」。

據悉，比特犬已經遭到安樂死。南卡州執法部門正在調查卡麥隆的死亡，發言人克羅斯比（Tommy Crosby）說，「此案尚未結案，但我們預計目前不會提出任何指控」。小男孩家屬也在GoFundMe發起募資活動，籌措葬禮費用。

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