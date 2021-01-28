拜登上任首週民調支持率　贏過川普執政「任何時期」！

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

根據今天公布的新民意調查，美國總統拜登上任第一週的支持率，勝過前總統川普整個任期任何時候的支持率。

法新社報導，美國蒙茅斯大學（Monmouth University）民調顯示，有54%的美國人贊同拜登的表現，有30%不贊同。

川普總統任期的支持率大多在40%出頭，根據蓋洛普民意測驗中心（Gallup），他1月20日卸任時支持率只有34%，創下紀錄新低。

根據「晨間諮詢」（Morning Consult）25日公布的追蹤民調，拜登的支持率達56%、不支持率為34%。根據「國會山莊報」與哈瑞斯民意調查（The Hill-Harris）25日公布的另一份民調，拜登的支持率達63%。

儘管拜登支持率高，民調也顯示在川普執政4年後，美國政治嚴重對立。

根據蒙茅斯大學的民調，拜登在民主黨人中的支持率為90%，在無黨籍人士中僅有47%，在共和黨人中只有15%。

蒙茅斯大學民調研究所（Monmouth University Polling Institute）所長莫瑞（Patrick Murray）說：「整體而言，美國民眾對拜登似乎比對川普友善，但真的壁壘分明。現在，自稱是民主黨人的民眾比共和黨人多。」

根據民調分析網站fivethirtyeight的數據，川普是50年來首位沒有在上任頭6個月享有高滿意度蜜月期的美國總統。

歐巴馬上任頭半年的支持率平均60%，他的前一任總統小布希（George W. Bush）支持率達53.9%。川普就職前6個月的平均支持率為41.4%。

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