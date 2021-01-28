「六怒漢」密謀綁架密西根州長　集體被訴已有一人認罪

▲被控密謀綁架密西根州長惠特默的6名嫌犯。右下角一人是已經認罪的蓋賓。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

約4個月前，美國警方偵破了一起針對密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)的綁架陰謀，之後有6名男子遭到起訴。 周三（27日），當中一名男子認罪，承認他們討論了有關綁架惠特默、並計畫摧毀一座橋樑以阻止警方救援的計畫。

民主黨籍的惠特默在該州實施了嚴格的防疫措施，之後她就成為「新冠疫情懷疑論者」的攻擊目標。惠特默本人在過去幾個月來有被告知關於這項綁架陰謀的調查。

2020年10月7日，聯邦調查局探員和密西根州員警採取行動，逮捕了6名企圖綁架惠特默的犯罪嫌疑人。12月17日，6人因為密謀綁架惠特默罪名遭到起訴，嫌犯之一、25歲的蓋賓(Ty Garbin)認罪。媒體報導指出，他的證詞或許可以加強政府對其他嫌犯人的指控，並印證了線人和臥底員警所收集的證據。

報導稱，蓋賓在急流城的聯邦法院出庭。數小時前，一份記載相關行動細節的認罪協商文件被呈堂，該文件中包括被告保證全力配合調查人員工作等的內容。目前，相關方面對蓋賓的量刑範圍暫未達成一致，但若他對調查提供協助，可能會對他的減刑有所幫助。

蓋賓在認罪協商文件裡表示，2020年夏天，他和其他人在幾處地方接受過使用武器的相關訓練。他們還「討論了攻佔（密西根州）議會大廈、綁架州長的計畫」。不過，最終綁架地點被轉移到了州長位於在安特里姆的住所。

蓋賓表示，他「主張等到（2020年）總統大選之後再行動，屆時陰謀者預計會煽動騷亂，讓綁架計畫更容易得逞」。除蓋賓之外，還有5名涉案男子受到指控。下一次審訊定於3月23日。