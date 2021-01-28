拜登政府表態！　白宮：確保美國電信網路「不使用華為產品」





▲中國電信設備商華為。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）27日表示，中國華為（Huawei）等「不被信任供應商」製造的電信設備，將對於美國與盟友構成國安威脅，因此，美國將確保電信網路不使用上述產品，並與盟友合作，確保網路安全。

另據《國會山莊報》報導，拜登政府25日誓言持續在技術領域「向中國究責」，但並未透露應對華為、TikTok的具體作法。莎琪強調，拜登「堅定承諾確保中國公司不可以超乎比例原則地濫用美國數據」，而當局也正在謹慎審查一系列問題，以保持美國的數據與技術優勢，並將與跨黨派、海外盟友合作，提出「全面戰略」。

▲白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在27日的記者會上表示，華為是「不被信任的供應商」，將造成美國國安威脅。（圖／路透）

莎琪表示，技術是美中競爭的核心，「中國一直不惜一切代價地獲取技術優勢，剽竊智慧財產權，涉入產業間諜活動，強迫技術轉移。總統的觀點是，我們必須更好地防衛，這必須包括要求中國替其不公平與非法的行為負責，確保美國技術不會促成中國的軍事發展」。

美國前總統川普放話封殺TikTok，去（2020）年簽署行政命令，要求北京字節跳動售出該app，否則將禁止美國用戶下載使用。字節跳動一度與微軟、甲骨文接洽相關事宜，但與華府的談判卻陷入停滯至今。

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