「看壞」2021年台灣疫情　楊志良：有疫苗可能還是控制不住

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

部桃群聚事件滿2週，目前累積15人染疫、3000多人需居家離離。前衛生署長楊志良今（28）日上廣播節目直言，他「看壞」台灣2021年的疫情，就算到時有疫苗，可能還是控制不下來，除了因為病毒狡猾外，接種後的不良事件，也會影響民眾施打意願，降低整體疫苗覆蓋率。

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楊志良今（28）日上《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚訪問，維持原本大砲風格，屢屢批評民進黨政府，更痛心台灣現在社會分裂，隨後還「反採訪」黃暐瀚，獨裁國家對立一定是民主嗎？在對方回答「可能是民粹」後，更要他評論現任政府作為，黃顯些招架不住。

楊志良說，自己並不後悔說了要開除染疫醫師的言論，也從來不管網民，雖然偶爾會在臉書發表文章，「但那帳號連我自己都進不去」。他也直言，還好自己講了開除，輿論才會炸鍋，「不然一個老頭講話誰理啊」。

楊志良在訪問中，除了回應染疫醫事件外，還評論最近飽受熱議的和平醫院封院事件，直言「洪水來了不能只蓋堤防」，因為當年是因洗衣工感染才破功。

最後，楊志良也表示，「我可以鐵口直斷地說，到今年底就算有疫苗，疫情還是控制不下來」，因為新冠病毒十分狡猾，就算4成了人打了疫苗，剩下5成的人抗原不足，還是會陰轉陽陽轉陰，加上產生抗體後效度維持不久，且近日輝瑞疫苗也出現不良事件，種種因素都會影響民眾施打意願。