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評論染疫醫被罵翻　楊志良：還好講了開除，不然一個老頭講話誰理阿

▲▼前衛生署長楊志良。（圖／記者李毓康攝）

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院疫情趨緩，已經連續3天未傳出本土案例，累積確診數維持15人。前衛生署長楊志良，在首例染疫醫（案838）爆出確診時，質疑有症狀還看病、趴趴走，卻因為一席「要是我是院長就開除」，遭到外界圍剿、砲轟。事過2週，楊志良上廣播節目談論當時心境，坦言自己不後悔，也表示「還好講了開除」，輿論才會炸鍋，「不然一個老頭講話誰理啊」。

楊志良今（28）日上《POP撞新聞》談論部桃現況、連三天本土+0是否可樂觀看待疫情、台灣疫苗何時開打、以及對當時染疫醫師的評論是否「修正」或「收回」。

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楊志良在節目中直言，指揮中心至今都都沒有認真討論部桃狀況，釐清案838有症狀還去看病人，9日到外趴趴走是病假或事假、是否有照SOP來做？事件發生後，政府都在做大內宣轉移焦點，發動所有網民讓醫護人員非常生氣。

主持人黃暐瀚詢問楊志良，在評論案838被罵翻，是否感到萬箭穿心？楊志良秒回，「沒有穿心」，而自己撐得住的原因，是因爲當署長時經歷過更嚴重的H1N1與八八水災、二代健保，「當需要承擔民眾健康與生命時，才叫壓力」，而自己只是發表言論，並不用為大家負責，所以心情不受影響。

黃暐瀚進一步詢問，是否覺得對染疫醫師的評論「話說重了？需要修正？」楊志良回應，「我從來不管網民」，而自己的臉書帳號，連自己都進不去，「那一篇是助理幫我發的」，最後更大嗆台灣的網軍文化，以及政府花錢搞網軍做大內宣，「花你的錢，買你的票，做我的官」，「我很看不起現在很多官」。

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