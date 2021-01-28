蘇貞昌盼全國同步停班停課標準　柯文哲：他喜歡宣布就給他宣布





▲台北市長柯文哲出席「台北犇紅包 好神悠遊付」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前透過臉書表示，短時間內出現1000例以上的本土個案將會停班、停課，使行政院長蘇貞昌27日受訪時回應，停班停課標準希望全國同步。對此，柯文哲28日回擊，他要停課當然會依照中央標準做事，不過「他喜歡宣布就給他宣布，沒問題，我會通知他宣布啊！」

柯文哲日前指出，北市若短時間內出現1000例以上本土個案，將會大規模停班、停課，蘇貞昌回應表示，指揮中心防疫1年多來做得很好，「我們會依據各種狀況，會做出各種決定，希望全國同步，也希望不要有破口，希望大家一起加油」。

針對蘇貞昌拋出希望全國統一停班停課標準，柯文哲今天上午出席「台北犇紅包 好神悠遊付」記者會時回應，如果要停課，當然還是會通報給中央，台灣雖然是個小島，但若是枋寮的疫情，是否會拿到台北市來做動作？這也不一定。

柯文哲說，「要停課還是會依照中央標準做事，但我覺得台灣說大不大、說小不小。所以沒關係，他喜歡宣布就給他宣布，沒問題，我會通知他宣布啊。」

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