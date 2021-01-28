雲端最前線／部桃匡列攀增3482人 蔡英文親提防疫3關鍵

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部桃感染群聚事件，指揮中心匡列3482人居家隔離，其中醫院399人、社區473人、回溯匡列2610人。對此，總統蔡英文27日也親上火線，提出三大防疫關鍵，強調「這段期間守住，就可以安心過年」。台灣疫情升溫，中央與地方該如何攜手合作、共度難關？《雲端最前線》28日邀請台北市議員梁文傑、新北市議員葉元之、民眾黨秘書長謝立功以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文27日親上火線。（圖／記者林敬旻攝）

2022選戰升溫，小黨在各縣市紛紛提前備戰，像是民眾黨、時代力量已超前部署，決定北市議員6選區皆提名，搶食中間選民選票。另一方面，藍綠近期在各議題論戰不休，似乎也讓部分中間選民轉投其他小黨的懷抱；不過，小黨若想真正打下一片天，躍升第三大黨，該如何穩定支持度、突破成長瓶頸？

部桃醫院群聚事件至昨日為止已經連續3天沒有新增相關個案，中央流行疫情指揮中心今（28）日下午2時召開臨時記者會，將會由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。春節連假即將來臨，政府與人民該如何協力守住疫情？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。