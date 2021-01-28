楊志良「有話要對染疫醫」說：他不一定領情，但我希望他早日康復

▲楊志良今接受電台專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染至今已經近兩週，首例染疫醫師（案838）也持續受到關注，前衛生署署長楊志良也多次公開批評該名染疫醫有症狀，不應該出趴趴走。由於相關言論也引發軒然大波，楊志良今接受電台專訪被問及是否有話要對染疫醫說，他直言「雖然他不一定領情，但我也希望他早日康復。」

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該名染疫醫師是部桃感染第一例，指揮中心公布相關疫調之後，確定同住護理師女友也確診（案839），楊志良上節目直批「有症狀還帶女友趴趴走，如果我是院長就開除他！」言論一出，引發不少醫護抗議，指揮官陳時中也多次在記者會回應相關問題。

楊志良今接受電台專訪除了再次解釋自己並不是「要開除染疫醫」，主要是認為「他有症狀還趴趴走」是嚴重錯誤之外，主持人問到他是否有話要對染疫醫說？楊志良也直接回應「跟所有民眾一樣，希望他早日康復，再加入防疫工作，他這樣就是很了不起的醫師，打不倒的更加強大。」

再次談起之前開除言論，楊志良仍不諱言直回「那時候如果請病假去趴趴走，你的行爲是要檢討的，如果你是家裡有狀況，那另當別論。」而在電台專訪結束後，楊志良也再次提到染疫醫，強調「雖然他不一定領情，但我希望他早日康復ㄡ」