和平封院爭議　蘇貞昌：記取教訓而非推卸責任

記者陳家祥／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染，目前已有確診案例向外擴散，也讓外界討論「封院」一事；但過去SARS時期，封和平醫院正確性仍有爭議，前總統馬英九指封院是「中央下令、地方執行」，還要時任的行政院長、現任立法院長游錫堃不要甩鍋。對此，行政院長蘇貞昌27日表示，SARS悲劇應該要記取教訓，而非推卸責任、怪來怪去。

▲行政院長蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫流程。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌27日上午到台北郵件處理中心視察國際郵包處理流程。被問到馬英九爆料當年和平醫院封院是「中央下、地方執行」，他表示，當年的SARS和平醫院封起來擴及全國，成為最大的悲劇，犧牲了好多好多偉大的醫護人員，也讓全國受到很大的衝擊，「我們應該記取這個教訓，就是所有的事情都必須大家作好每一個工作，而不是推卸責任，也不是怪來怪去」。

「今天台灣的防疫能夠做得好，也就是因為記取教訓。」蘇貞昌肯定醫護人員，強調大家同舟一命，全國上下同心合力，中央地方一起努力，防疫到今天才能做到世界第一。

而現在國外疫情再起，蘇貞昌說，這時更需要進一步同心合力，像桃園在國際機場為全體國人守住第一線，也已經撐1年多，今天部立桃園醫院有狀況，全國大家都一起來為他們加油打氣。

蘇貞昌說，守住桃園、守住台灣，更不要陷入過去發生的錯誤，「我們更要知道防疫是全國上下齊心合力才能做出來的成績，希望一起努」。