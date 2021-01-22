　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

破避桃令！蘇貞昌親赴桃園　出席防疫醫院會議幫醫護打氣

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌將親赴桃園出席防疫醫院會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，目前累積10人確診新冠肺炎，部分縣市更是發出「避桃令」，要求公務員減少到桃園洽公。行政院22日發布臨時通知，院長蘇貞昌中午12點將親自出席桃園市防疫醫院聯防會議，親自了解防疫狀況外，也幫醫護人員打氣。

桃園醫院爆發院內感染，為避免疫情向外擴張，澎湖、雲林、苗栗、金門等縣市紛紛發出「避桃令」，要求所屬機關員工非必要勿至桃園洽公，讓外界擔憂桃園是否封城。但綠營則批藍營執政縣市，對抗疫情全國應該更團結。總統蔡英文也說，無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫。

蘇貞昌21日在院會表示，桃園醫院同仁非常辛苦，也要更加警惕。蘇也說，全體國人應用盡心力，同舟一命，「台灣是全世界最安全國家的好名聲，是靠著大家一天天的付出，才能維持今天的好成績，絕不容許有任何破口」。

蘇貞昌也提到，部立桃園醫院是桃園機場邊境管理的第一線，是發現疑似病患時的指定後送醫院，也是國人多次包機回國時，協助在機棚裡做檢疫工作的專責醫院，可說是全國抗疫的最前線。

蘇貞昌說，部立桃園醫院全院醫護同仁從去年1月21日登機檢疫，發現國內首例確診個案起，即為收治全國第一個確診病患的醫院，而且在16天後，第一個確診病患也是從該醫院痊癒出院，迄今剛滿1年，由此可看到這家醫院非常辛苦，許多醫護人員不顧自身安全及家人安危，照顧陌生病人，面臨極大的壓力。

ET快訊
學測第一科考完了！　英文題目、答案看這邊
桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚　她羞喊：第一次被弄噴水
部桃10醫護確診為何「沒病人染疫」？醫師揭關鍵
你有幾公分？陰莖長度全球排名　醫讚：台灣沒有比較短

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨「動物日」免費健檢、行為訓練　加速研擬「動保三策」

馬文君酸「門都沒有」遭蕭美琴照片打臉　蘇貞昌批：見不得台灣好

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨美女發言人氣炸了

因應拜登上任　台灣基進提「國安四箭」盼邁向台美建交

圖／歐巴馬就職邀請函曝光　藍營：「42年來突破」又是一場大內宣

陸制裁美國友台官員　外交部：對兩岸關係發展毫無幫助

「避桃令」四起　孫大千聲援國防部挺醫護：我為桃園驕傲

破避桃令！蘇貞昌親赴桃園　出席防疫醫院會議幫醫護打氣

許智傑喊話「留下黃捷」：不同意報復性的政治行動

國軍「避桃令」掀戰　國防部「堅定防疫」：國防重鎮不能空窗

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

國民黨「動物日」免費健檢、行為訓練　加速研擬「動保三策」

馬文君酸「門都沒有」遭蕭美琴照片打臉　蘇貞昌批：見不得台灣好

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨美女發言人氣炸了

因應拜登上任　台灣基進提「國安四箭」盼邁向台美建交

圖／歐巴馬就職邀請函曝光　藍營：「42年來突破」又是一場大內宣

陸制裁美國友台官員　外交部：對兩岸關係發展毫無幫助

「避桃令」四起　孫大千聲援國防部挺醫護：我為桃園驕傲

破避桃令！蘇貞昌親赴桃園　出席防疫醫院會議幫醫護打氣

許智傑喊話「留下黃捷」：不同意報復性的政治行動

國軍「避桃令」掀戰　國防部「堅定防疫」：國防重鎮不能空窗

奈良美智將親自來台！推特證實：雖然有3周不自由時間但堅持

國民黨「動物日」免費健檢、行為訓練　加速研擬「動保三策」

「最美女警團」身份曝光！　被讚：PTT熱搜預備

黑貴賓「離家出主」路邊發呆　暖警PO網重回主人懷抱

家長請全班飲料！班導扣半杯甚至不給喝　「多的做公關」引公憤　

小6男童「智慧型性犯罪」！性侵猥褻2學弟　校方比照重刑犯監控

詹子晴怒罵另一半婚前「接送前女友」　老公：我覺得是小事

超兇女模砸840萬整型50次！　超狂成果出爐…她照鏡子：認不出來

金山高中「全英語育樂營隊」搶手　提升國際化教學課程

選對瀏海款式瞬間顯瘦！寬窄與厚度要注意　空氣、八字適合不同臉型

政治熱門新聞

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親嗆：樹大有孤枝

黃珊珊：台沒病毒也會被恐懼害死

「避桃令」惹議　國民黨：最早發的是國防部

黃暐瀚點出黃捷罷免案關鍵　陳玉珍：若敗他要擔心

藍指國軍棄單太頻繁　提案凍結海軍伙食費

板橋男3樓狠摔瑪爾濟斯、柴犬！下場曝光了

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

寒流來讓豬價漲！國民黨1句反問農委會

楊家俍談「避桃令」：市府同仁有些心酸

要桃立委「口罩戴好」　林為洲：寒喧沒惡意

林奕華爆蔡政府「刪國軍餐費」

王浩宇團隊近日將正式解散　服務處門口已堆滿清出物品

綠營嗆羅智強：當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

更多熱門

相關新聞

避桃令掀戰　國防部：堅定支持桃園防疫

避桃令掀戰　國防部：堅定支持桃園防疫

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，繼國防部下令禁止官兵前往桃園後，澎湖、雲林、苗栗等藍營執政縣市也跟進發布「避桃令」，限制公務員到桃園出差，引發議論。對此，國防部22日表示，桃園是國軍在北部地區的防衛重鎮，國防部堅定支持桃園的防疫工作。

「我們在同一條船上」　賴清德：為桃園加油

「我們在同一條船上」　賴清德：為桃園加油

New eID是如何夭折的？

New eID是如何夭折的？

民進黨：各黨公職避免跑攤

民進黨：各黨公職避免跑攤

嚴防社區感染　蘇貞昌：全體國人同舟一命

嚴防社區感染　蘇貞昌：全體國人同舟一命

關鍵字：

蘇貞昌桃園醫院行政院

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

郭書瑤流產痛哭！

女每天好累　監視器發現震撼真相

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孟耿如挺渾圓凸肚…網喊：恭喜　黃子佼說話了

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面