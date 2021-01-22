破避桃令！蘇貞昌親赴桃園　出席防疫醫院會議幫醫護打氣

▲行政院長蘇貞昌將親赴桃園出席防疫醫院會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，目前累積10人確診新冠肺炎，部分縣市更是發出「避桃令」，要求公務員減少到桃園洽公。行政院22日發布臨時通知，院長蘇貞昌中午12點將親自出席桃園市防疫醫院聯防會議，親自了解防疫狀況外，也幫醫護人員打氣。

桃園醫院爆發院內感染，為避免疫情向外擴張，澎湖、雲林、苗栗、金門等縣市紛紛發出「避桃令」，要求所屬機關員工非必要勿至桃園洽公，讓外界擔憂桃園是否封城。但綠營則批藍營執政縣市，對抗疫情全國應該更團結。總統蔡英文也說，無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫。

蘇貞昌21日在院會表示，桃園醫院同仁非常辛苦，也要更加警惕。蘇也說，全體國人應用盡心力，同舟一命，「台灣是全世界最安全國家的好名聲，是靠著大家一天天的付出，才能維持今天的好成績，絕不容許有任何破口」。

蘇貞昌也提到，部立桃園醫院是桃園機場邊境管理的第一線，是發現疑似病患時的指定後送醫院，也是國人多次包機回國時，協助在機棚裡做檢疫工作的專責醫院，可說是全國抗疫的最前線。

蘇貞昌說，部立桃園醫院全院醫護同仁從去年1月21日登機檢疫，發現國內首例確診個案起，即為收治全國第一個確診病患的醫院，而且在16天後，第一個確診病患也是從該醫院痊癒出院，迄今剛滿1年，由此可看到這家醫院非常辛苦，許多醫護人員不顧自身安全及家人安危，照顧陌生病人，面臨極大的壓力。