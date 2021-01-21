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社會 社會焦點 保障人權

「不要再有滅族的董家」　普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

記者劉昌松／台北報導

3年前台鐵普悠瑪列車18死翻車意外，司機員尤振仲等3人被起訴涉嫌業務過失致死罪，正由法院審理中，行政院運安會調查也認為，事故主因是尤超速等因素導致，在意外中痛失8親人的董小羚質疑報告真實性，控告前行政院長賴清德及調查小組，涉嫌登載不實，呼籲政府正視乘客安全，「不要有下一個滅族的董家！」

▲▼ 普悠瑪18死脫軌翻車事故，家屬董小羚控告前行政院長賴清德和運安會調查不實。。（圖／記者劉昌松攝）

▲普悠瑪18死翻車事故罹難者家屬董小羚(右)提告質疑行政院運安會調查報告不實。（圖／記者劉昌松攝）

2018年10月21日下午4點50分，普悠瑪自強號6432列車，在新馬車站旁發生脫軌事故，事故造成18人死亡、200多人輕重傷，宜蘭地檢署2019年6月認為事故發生原因，包括列車超速行駛、列車自動防護系统(ATP)遭關閉，及ATP遠端監視系統未連線是肇事累積原因，起訴尤振仲。

2020年4月，行政院也公布運安會調查報告，也指出司機員超速，加上台鐵未落實管理等因素釀禍，但是罹難者家屬董小羚無法認同調查結論，質疑調查報告所說的翻車時間點，列車行車紀錄器顯示還沒有翻車，「我們問了很多專家，找出很多錯誤訊息，錯誤報告，以及錯誤的計算公式，所以要告行政院和運安會，做了登載不實的調查報告。」

▲▼根據台鐵內部資料顯示，台鐵全車系均有加裝ATP遠端監控系統，但台鐵今天改口說普悠瑪沒有。（圖／記者張君豪翻攝）

▲運安會調查認為，司機超速加上台鐵內部未落實管理等多重因素導致脫軌意外。（資料照／記者張君豪翻攝）

董小羚表示控告對象包括，當初批准報告的前行政院長賴清德，以及運安會調查小組成員，「這關係著每年2億載客量的台鐵，如果報告做得這麼草率，把這次的事故看得這麼簡單，影響所有乘客的生命財產安全，我嚴重呼籲台鐵，我不希望有下一個滅族的董家！」

陪同提告的文明人權協會理事長張凱鈞表示，「政府矛頭都指向司機，這是不合常理的，司機不能當代罪羔羊，台鐵要出來面對，行政院要出來面對，解決我們整體制度上面的問題。」

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