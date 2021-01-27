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給魚吃不如教釣魚　魏應充4年捐千萬助500青少年學一技之長

▲▼魏應充,頂新和德文教基金會,將才學堂,技職。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲阿林休假不忘回到課程當小老師，以過來人身分希望幫助其他青少年找回自我價值。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

「曾經有很多人幫助我，現在我有能力了，也想幫助別人。」1年多前，大男孩「阿林」還是個遇到挫折就躲在家裡好幾個月，天天打電動、對生活毫無期待感的宅男。參加頂新和德文教基金會「將才學堂」烘焙技職教育計畫後，他不僅擺脫過往的頹廢，還進入烘焙業。該計畫過去4年總計已培訓500名高關懷青少年一技之長。

▲▼魏應充,頂新和德文教基金會,將才學堂,技職。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲宇鶴珈烘焙坊現在是阿林最常待的地方，好好的工作賺錢存錢是他對自己最大的期許。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充秉持「授人以『魚』，不如授人以『漁』」的初衷，透過基金會開辦「將才學堂」烘焙技職教育計畫，希望幫助高關懷青少年培養出可翻轉未來的一技之長，總計4年來捐助逾1000萬元，培訓超過500位學員。

該計畫去年與「屏東青少年生涯探索號計畫」合作開辦就業班，密集訓練高關懷青少年的職場就業能力，短短1年內，有23位學員取得33張烘焙類丙級證照，幫助17位高關懷青少年找到工作，其中有6位進入烘焙產業，用雙手證明自我價值。

「阿林」原本讀高職餐飲科，但與人相處退縮、不太有互動，經常躲在家裡，他沉迷手機電玩，或是睡覺不出門，學校讀不下去，只好休學，輔導員剛接觸他時，甚至要去他家裡，把他從床上硬拖下來拉出門，然而，一段時間下來，「阿林」終於在將才學堂的烘焙探索班找到自己的職涯興趣，復學之後繼續接受將才學堂首屆就業班輔導，目前已順利進入烘焙業工作。

▲▼魏應充,頂新和德文教基金會,將才學堂,技職。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲阿林認真學習主廚教的新手法，麵包捏的漂亮才賣的出去。

合作計畫輔導員王大衛感嘆，太多無情的現實面常打擊青少年好不容易燃起要改變的決心，頂新和德文教基金會這項合作計畫，讓屏東的青少年可獲專業資源培訓，結業後還有機會被引薦到制度健全的企業工作，「許多孩子從來沒想過自己也能擁有證照，甚至有穩定收入，還可以存錢，當他們能解決貧窮衍生的生活問題，才是真正走向穩定的第一步。」

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，基金會2017年起與公益團體攜手在台灣各地推動將才學堂烘焙技職教育計畫，提供360小時以上的專業技術及就業訓練，幫助高關懷青少年學得一技之長，期盼更多烘焙企業一同加入計畫，提供工作機會及資源，讓這些孩子開啟自立能力、走過青春迷惘、找到未來方向，從實作中培養能力與態度，實踐「職人」夢想。

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