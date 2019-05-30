讓香味帶您穿越時空的記憶，在時間的旅途流芳萬世

文／時尚家居 資料提供／SERENE HOUSE 靜廬企業股份有限公司

原萃香氛帶你飛越時空

因科學家發現人類的嗅覺神經與大腦負責記憶與情緒的部位緊密相連，故近年來有許多科學家開始深入探討「氣味」對於人類的實際影響。

在英國諾桑比亞大學心理學系最近的研究報告指出，嗅聞迷迭香的植物香氣能有效增強高齡者的記憶力！而在日本鳥取大學－浦上克哉醫師的實證研究中表示，若早晨嗅聞檸檬搭配迷迭香精油，晚上則嗅聞薰衣草搭配柑橘精油，能有效幫助改善失智老人的認知能力。故此類的芳香療法在歐洲非常盛行，並可隨著醫學科學的進步，輔助用於調整人類身心的健康。

用香味記憶美好時光

氣味默默以無形的姿態影響著人類的嗅覺感知，在某種特定的氣味刺激下，記憶的閘門會突然地敞開，此時聞到的茉莉花香，可能會聯想到小時候家裡午後的庭院。而在時間的推移下，生命的氣味也歷經了不同的場景，不同的感觸，並隨著記憶一層層的埋藏於內心的最深處。SERENE HOUSE使用最純淨天然的植物香氣與北歐簡約時尚的香氛機設計，輕柔喚醒專屬您的塵封印記，變化出如夢幻般交織千里的奇妙時光。

打造感官新美學

讓城市中充滿幸福感的氛圍，是SERENE HOUSE一直渴望帶給顧客的美好感受。在生活空間規劃出美好幸福的產品定位，不僅需要在外觀設計、材質挑選以及香氛原料的把關中更圓滿的結合。並且為創造更多高質感及高使用價值的香氛產品，SERENE HOUSE在2009年研發出SERENE POD®香氛膠囊系統－取代傳統的點火蠟蠋，到最新一代的香氛產品中，融入高品質的聽覺效果及結合智慧科技，予以顧客與時俱進的感官新美學。

空間香氛的全新革命

SERENE POD®香氛膠囊系統是品牌與瑞士工藝設計師合作研發的劃時代革命性香氛產品，使用恆溫85°C加熱方式，搭配SERENE POD®香氛膠囊蠟，讓空間有效均勻地散佈美好香氣。近期更發展出移動式旅用小型香氛機以及商用空間香氛產品，並提供顧客安裝規劃及香味諮詢的服務與建議，讓品牌的發展更臻完善。

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