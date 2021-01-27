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中衛「夜幕灰」新品口罩上市　5片69元實體通路28日開賣

▲▼ 。（圖／中衛提供）

▲CSD中衛推出新品「夜幕灰」時尚口罩，實體通路明日起開賣。（圖／中衛提供）

記者白珈陽／彰化報導

2020年全世界疫情淪陷，讓全球民眾一度焦慮不已，如同夜幕低垂。為振奮民眾精神，CSD中衛推出2021新品「夜幕灰」時尚口罩，象徵即使夜再黑，也終會迎來美好曙光，盼帶給人們正向能量。27日起，袋裝在統一超商採（OPEN POINT手機APP）預購，5片裝69元、30片盒裝260元，實體通路則是明日上午起開賣。

不若數個月前全台口罩供不應求，如今口罩生產已漸滿足市場需要，除了防疫效果，消費者也開始注重口罩外觀造型、顏色等特色，中衛今打破傳統，採低調、沉穩氣質的「夜幕灰」主題設計，凸顯堅定可靠、恆久不渝，更經的起時間考驗，注入力量與正向。

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CSD中衛行銷經理周令怡表示，「夜幕灰」給人高貴冷靜的感受，不像黑色那般絶對的黑，灰色調顯得較具彈性與柔軟。而且灰色幾乎是百搭色！不論衣著如何花俏，只要配上灰色，整體造型便會添上一股沈澱柔和的氣質。

周令怡指出，「夜幕灰」時尚口罩五片入袋裝69元，30片盒裝260元，27日起在統一超商採（OPEN POINT手機APP）預購，實體通路將於明日上午開賣。詳細販售通路統一於中衛粉絲專頁公布。

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