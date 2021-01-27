夫代收包裹！轉90度喊「噢咿噢咿」　妻滿頭問號...看照片秒噴髒話

▲原PO幫太太代收包裹。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

網路購物非常方便，還可以依照個人需求選擇超商取貨或宅配。一名男網友發文表示，他日前幫愛妻代收包裹，看到外包裝的圖示後，便告訴太太已經收到「噢咿噢咿」的包裹了，怎料太太聽聞後卻滿頭問號，最後還對他罵髒話。貼文曝光後，廣大網友全笑噴，直呼「傻得真可愛」、「這是要笑死誰啊」。

這名男網友在「爆廢1公社」上發文表示，由於太太不在家，因此他便幫忙代收包裹，拿到貨後，他看見白色的外包裝上有桃紅色的底來襯出品牌名稱，於是便天真的向老婆說，「老婆你有一個噢咿噢咿的包裹，我幫你代收了。」

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▲原PO將包裹拿反了！（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

太太聽到後不解，反問「什麼噢咿噢咿？拍給我看一下。」結果原PO將照片傳過去後，立刻被老婆笑罵，「XX啊！那是摸摸的好嗎？」原來，原PO是因為將包裹拿反了，所以才把「MOMO」看成「OEOE」。

真相曝光後，萬人朝聖笑稱，「你常常買的OEOE包裹來了」、「這樣叫我以後看到MOMO台怎麼發音」、「笑翻了」、「這太好笑了」、「害我轉來轉去想說OEOE沒錯啊」、「這個哏第一次看到，真的好笑」、「幽默」、「點到笑穴」、「OEOE的包裹欸！也可以變成EEOO的包裹喔」、「你有一個3030的包裹，給我3030（元）」、「不是口山口山喔」。

►來看可愛的妹子！