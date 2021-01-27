4大2小搭小黃「全程無口罩」　下車偷走酒精！運將卻嘆：無法拒載

▲載到不戴口罩客人，運將超困擾！（示意圖／非當事人／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「一整個超火的！」桃園一名小黃運將痛批，日前載到不戴口罩的客人，包括4位大人2位小孩，沿路大家有說有笑，其中男乘客吃檳榔，葉子還噴到原PO手背上，讓原PO超崩潰。一行人下車後，原PO準備大消毒，卻赫見酒精與抹布都被偷走，氣得他搖頭爆粗口，無奈公司規定，當下也不能趕客人下車。

小黃司機在臉書《爆怨2公社》氣炸表示，昨（26）日透過派車系統，赴卡啦ok店載客人，上車人數有4大2小，但全部6人都沒戴口罩，「沿路的一直講話聊天就算了，後座一位給我咳嗽」，其中一位頻頻要求開車窗，不過礙於正在下雨，原PO窗戶不敢開太大。

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傻眼的是，路途會行經一間超商，前座的男乘客突然要求停下來，結果後方的女乘客提醒，進超商要戴口罩，讓原PO翻了一個大白眼，「坐計程車就不用戴就對了...」此外，這一段路程，男乘客瘋狂嚼檳榔，頻頻轉身與家人說話時，葉子意外噴在原PO手上，讓人超崩潰。

原PO表示，這一行人共分成3個地點下車，提早下車客人已付妥車資，但到了最終點，需另加收5元，結果最後下車的客人裝傻回應「什麼5塊？我哪來的5塊。」原PO直言，若依照平常載客，都不會計較，但遇到沒品客人，就連1元也照收不誤！

最後，原PO也哀號，好不容易把他們送到家後，他準備要消毒清潔時，結果酒精跟抹布憑空消失，氣得原PO怒譙「X的要不要這麼誇張啦，是還好剩不多...」。

▲網友也看不下去！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章曝光後，網友一致建議拒載，「很多人都不載口罩，一副你能奈我何的嘴臉」、「應該你整路一直假咳，他們就會閉嘴戴口罩，然後說前面下車」、「是我寧願少賺點錢，也不想因為他們讓自己有染疫的風險」、「酒精應該噴他嘴裡的」、「不是強制戴口罩，尤其公共運輸工具，還有人這麼白目」。

文末，原PO無奈解釋，受疫情牽連，生意相當慘澹，因此公司有公告「請柔性勸導請勿趕客人下車」，因此當下才沒有做出拒載的決定。