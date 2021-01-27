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泰王要立第2王后！貴妃破例上位成功　公主勸阻反被「放狗打斷腿」

▲▼泰王與貴妃攜手出席祈福慶生儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王與貴妃一同出席祈福慶生儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

1月26日是泰國貴妃詩妮娜的生日，泰王除了為她舉辦放生祈福儀式大肆慶祝外，還專門配合詩妮娜，穿上淡藍色的情侶裝。關注泰國王室多年的英國記者馬歇爾最近爆料，泰王有意將詩妮娜升為「第二王后」，引發支持王后的詩琳通公主不滿，與哥哥起爭執。據悉，泰王甚至一度暴怒，放狗撞倒詩琳通，還打斷了公主的雙腿。

綜合外媒報導，在詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的36歲生日當天，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）為嬌妻費盡心思，在瓦蘇克里皇家碼頭（Tha Wasukri）舉行了盛大的祈福慶生儀式。由於詩妮娜並非正宮，不能穿著代表王后的金黃色服裝，因此她只能穿著淡藍色華服出席盛會。

▲▼泰王與貴妃攜手出席祈福慶生儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王與貴妃出席祈福慶生儀式時，身著淡藍色情侶裝。（圖／達志影像／美聯社）

為了配合貴妃，泰王不惜為其「屈尊」，放棄自己的王室代表色，也選擇一套同色套裝。倆人穿著同色系、刺繡相同的情侶裝，在鏡頭前肆無忌憚地放閃，讓許多人都為之感到驚訝，因為這是連王后素提達（Suthida）都不曾有過的尊榮。

而更讓人更驚訝的是，關注泰國王室多年的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）最近爆料，泰王有意再次為詩妮娜打破近百年來的王室慣例，將其升為「第二王后」，讓詩妮娜與素提達新一輪的「宮鬥大戲」再次上演。泰王此舉讓一直支持王后素提達的詩琳通公主（Maha Chakri Sirindhorn）不滿，立即進宮勸阻哥哥。

馬歇爾補充，倆人在會面期間「爆發力一場激烈的爭吵」，泰王盛怒之下，放出自己飼養的惡狗驅趕妹妹。詩琳通公主被狗撞倒在地，但身為哥哥的泰王非但沒有扶起妹妹，反而還對她施加暴力，用力地踩上她的腳踝，並用拐杖打她，導致公主雙腳骨折。

▲▼詩琳通公主因腳傷入院。（圖／翻攝自推特／@ThaiRoyalFamily）

▲詩琳通公主因腳傷入院。（圖／翻攝自推特／@ThaiRoyalFamily）

王室並未就此事作出任何回應，但王室日前確實曾在社交媒體上po出詩琳通公主因腳傷入院的照片指出，公主是在1月11日健身時，不小心摔倒弄傷腳踝的。馬歇爾透露，詩琳通公主很有可能好幾個月都無法走路。

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