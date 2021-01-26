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社會 社會焦點 保障人權

農民警告偷筍賊...連番錯字網笑歪　「罸」字卻令人Orz

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲農民誤將竹字頭的筍寫成草字頭的荀，引起網友熱議。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

目前正值冬筍產季，農民為防範宵小，常會在竹林間掛上警示牌，盼能嚇阻有心人士盜筍。南投縣一名邱姓老師，日前到日月潭出遊，行經環湖公路時也見到竹林內設有告示牌，原本不太在意，未料定睛一看後發現牌上竟有離譜錯字，誤將筍字寫成荀子的「荀」，讓邱老師不禁笑道：「真是太不尊重古人了。」

埔里鎮邱姓老師日前至日月潭，見竹林內2個告示牌分別寫著「不要偷拔荀（筍）子，偷拔罸10萬」、「偷刈荀（筍）抓到要罰拾萬」，其中除了竹字頭的筍誤寫成草字頭的「荀」，前句的「罸」字似乎也寫錯，後句的「刈」字更誇張，在刀部左方劃了兩個「XX」，連續多個錯字，讓邱老師於網路PO文笑批：「日月潭亂象：到處都是偷割『荀』 子。真是太不尊重古人了。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲除筍字部首寫錯，刈字更錯在刀字旁劃了兩個XX。（圖／記者白珈陽翻攝）

網友看到照片後大酸「紅筆圈起來訂正10遍」、「只有十個國字就錯了二個字....80分」、「偷筍免賠，拔荀十萬」，不過令人意外的是，上述前句的「罸」字竟是一般常用「罰」的異體字，讓不少網友直呼「長知識！」

邱老師表示，一開始也以為「罸」是錯字，後來查了字典才發現原來2字通用。另外，也許「刈」字不是寫錯，只是農民可能常被盜筍，被氣到，所以特別劃了兩個「XX」以表強調。

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