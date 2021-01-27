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這藥局超佛心「口罩免費拿」　跑馬燈列條件...老闆心意令人折服

,▲▼台北萬華這間健保藥局跑馬燈看似「靠北」但卻暗藏老闆佛心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台北萬華這間健保藥局跑馬燈看似「靠北」但卻暗藏老闆佛心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

疫情嚴峻，戴口罩成防疫關鍵！萬華有間佛心藥局狂推免費口罩，但跑馬燈清楚播放條件「忘記戴口罩只要理由對得起良心就進來拿，免費」，旁邊還附註，貪小便宜的不保證不會靠北。實際訪問店家老闆才知，他認為「口罩戴好，就是挺醫護愛台灣！」

這間健保藥局就位在萬華區，超有個性的藥師在去年初也有利用跑馬燈來說明「口罩領取Q&A」，意外讓藥局成另類打卡景點。當時他無奈表示「自己從初一被問到十五被問煩了，甚至會遇到插隊的人或是挑口罩顏色的民眾」所以他才突發奇想，製作吸睛有趣的跑馬燈，提醒排隊買口罩的民眾「購買須知」。

▼台北萬華這家健保藥局跑在去年時利用跑馬燈秀出「領取口罩Q&A」，霸氣公告成了新景點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲台北萬華這間健保藥局跑「領取口罩Q&A」，霸氣公告成了新景點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2021年剛開始，熱血的劉姓藥師看到疫情逐漸升溫，加上藥局鄰近捷運站和夜市，決定推出「跑馬燈part 2」，這次的「宣導重點」在於，如果若真有需要，可進藥局免費跟他索取口罩，但先決條件是「口罩突然斷掉壞掉不見或是髒了，只要理由對得起良心都可以。」他還以叮囑的心情表示「口罩戴好，就是挺醫護愛台灣」。劉說，提供免費口罩這件事，其實他一直都在做，呼籲有需要的民眾不用不好意思，直接進藥局說原因，理由對得起自己良心就好，他絕對大方免費提供。

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