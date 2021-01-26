入住防疫旅館「浴缸破洞」！台商氣炸：像關在監獄裡　業者回應了

▲台商指控防疫旅館如監獄。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，國外返台的民眾依照規定，要進行居家檢疫。不過，台南有名台商指控，入住防疫旅館，進門後卻發現像「住在監獄」，什麼電器都沒有，就連浴缸也破了洞，每天還要花1,800元，花錢找罪受。對此，該間旅館業者也出面回應。

這名台商拿著手機錄影，先從廁所開始拍，指控浴缸破洞，上面隨便貼了一片膠布就想遮住，踩上去還會發出聲響。

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台商還指控，剛進房間裡，什麼物品也沒有，活動空間也小，水、熱水壺等電器還是他自備的，「一進來又窄又小，什麼東西都沒有，像監獄啦！」

▼台商指控防疫旅館如監獄，什麼物品都沒有。（圖／《東森新聞》）



台商氣得語無倫次，連樓梯也讓他感到不滿意，「消防怎麼可以過呢，我都不知道」，而且每天還要花費1,800元，後來因為受不了，轉到其他旅館投宿。

對此，業者解釋，浴缸裡並非破損，而是防滑貼片，且雖然房間空間小，但一切都符合法規，收費與其他業者相比，也相對便宜。據了解，台南防疫旅館的價格，約落在1,500元至4,500元之間，剛好適逢台商返國潮，入住率高達93％，若動作較慢，好的房間就會先被人訂走。

►保持溫度冬季必備

▼台商指控防疫旅館如監獄，什麼設備都沒有，連熱水壺也要自備。（圖／《東森新聞》）

