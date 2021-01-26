誆投資坑殺貴婦千萬！詐騙主嫌遭黑白兩道追捕　躲陽明山被揪出

▲專案小組將吳男等涉案10人，依詐欺、組織等罪聲押獲准。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打破獲一起詐騙案，以吳姓男子為首的犯罪集團，透過通訊軟體加入不特定民眾，假意噓寒問暖降低戒心，取信後再佯稱有創業機會，要求對方投資匯款至指定帳戶，被害人多達73人，金額3417萬元，其中一名貴婦甚至遭騙取1000萬元，損失最為慘重。據傳，吳男還涉私吞贓款，遭道上兄弟追緝，同時間他又聽聞遭警方追捕，遂躲在陽明山一處民宅，經專案小組去年多次收網，將吳男等涉案10人依詐欺、組織等罪聲押獲准。

刑事局中打第二隊、苗栗縣竹南警分局組成的專案小組，去年間查獲黃姓男子涉嫌詐欺案，之後向上溯源，經半年多蒐證，於去年10月、11月、12月間多次收網，帶回主嫌吳姓男子（37歲）、幹部歐姓男子（26歲）等涉案27人，並查扣現金200多萬元、金融卡、收購名冊、手機等贓證物。

▲專案小組查扣現金200多萬元、金融卡、收購名冊、手機等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢警查出，以吳男為首的犯罪集團，將機房設在對岸，並從網路、通訊軟體交友方式，尋找不特定民眾下手，先對被害人早晚問安噓寒問暖降低戒心，再以假藉投資創投公司，取信被害人以為可獲利豐富，誘騙其匯款至集團指定帳戶。

經清查，全台有73名被害者受騙，被害金額達3417萬元，其中有一名貴婦以為有投資機會，分兩次匯款500萬元，遭該詐團騙走1000萬元。

專案小組去年收網期間，傳出吳姓主嫌涉黑吃黑，私吞贓款遭道上兄弟追緝，且他也聽到風聲知道自己已被檢警鎖定，同時間被黑白兩道鎖定，遂四處藏匿，專案小組查出他使用租賃車代步，經循線查出他藏身在陽明山友人民宅內，去年11月16日持搜索票、拘票將其拘提到案。

全案警詢時，吳等涉案27人遭詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，移送苗栗地檢署偵辦，檢方訊問後，認定吳等人犯罪嫌疑重大，向法院聲押10人獲准。

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