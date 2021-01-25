工程師不甘分手...強押人妻性侵還偷裝GPS！賠300萬和解免坐牢

▲陳男性侵小慧後，還不斷傳訊騷擾小慧。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

記者白珈陽／台中報導

一名已離婚的陳姓工程師，與人妻小慧（化名）陷入不倫戀，2人於2018年4月感情生變，事後陳男為挽回小慧，在她汽車偷偷安裝GPS以掌握行蹤，且於光天化日之下，開車將她載至一處停車場性侵得逞，還傳「我不甘心」、「都是你逼出來的」等簡訊騷擾小慧，後來小慧發現車子被裝GPS，與丈夫討論後對陳男提告，一審判決依竊錄非公開活動罪判刑2月，可易科罰金，強制性交罪判刑3年6月，陳以300萬元與小慧進行和解；二審台中高分院援用「顯可憫恕」減刑，處拘役50日及1年8月，緩刑4年，免除牢獄之災。

判決書指出，陳男與已婚的小慧是男女朋友，2人於2018年鬧分手後，陳男為求挽回小慧，偷偷在其汽車安裝GPS定位系統，以便掌握小慧行蹤，同年同月16日上午11時許，陳男開車至小慧工作地點，要求她出來見面，小慧不堪其擾，應約上車，未料陳男卻將她載至苗栗某處停車場，於車內性侵小慧得逞，過程中陳男還欲拍裸照，遭小慧阻止。

事後，陳男持續騷擾小慧，小慧驚覺自己行蹤竟被陳男掌握，經檢查後發現汽車被裝有GPS，小慧與丈夫討論後，決定提告。苗栗地院一審時，小慧坦承，她在同年3月就已跟陳男談分手，但陳男苦苦哀求，小慧決定「再給他一次機會」，2人遂一同前往海邊約會，並在一處高速公路下的涵洞於車內發生關係，那一次未違反她的意願，不過她後續想想還是「感覺不對了」，就決定要與陳男分手。

然而，陳男仍不願放棄，至同年次月停車場性侵後，小慧持續收到陳男傳的「傷害已造成，我無法可說，Sorry我也不是一個好男人，就當做你遇人不淑，離開我是對的」、「或許這樣做才會讓你永遠無法忘記我」、「如果你去警察局備受之類的，事情就會被揭露，妳可要想清楚」、「我不甘心，會發生這些事情，都是妳逼出來的」等簡訊內容。

小慧因此不勝其擾，同年4月20日外出時，竟發現陳男於附近逗留，她驚覺行蹤遭陳男掌握，請汽車維修廠檢查後，於油箱下方發現GPS，憤而提告。

陳男坦承裝GPS，但對於性侵害，他辯稱小慧沒有說不願意，也沒反抗，苗栗地院不採信，依竊錄非公開活動罪判刑2月，可易科罰金，強制性交罪判刑3年6月，陳男趕緊以300萬元與小慧談和解，並先支付150萬元。

台中高分院審酌，2人於和解後，陳男在二審時坦承犯行，已具悔意，也無犯罪前科，且小慧同意從輕量刑，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，竊錄非公開活動罪輕判拘役50日，強制性交罪則輕判1年8月，緩刑4年，後者可再上訴。

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