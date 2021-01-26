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浩鼎內線交易案二審宣判　董事長張念慈等5人再度無罪

▲左起為浩鼎財務長陳志全、董事長張念慈、研發長賴明添及副總蔡承恩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲浩鼎董事長張念慈，內線交易案二審仍判無罪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾為股后的上櫃公司浩鼎生技公司，在2016年間乳癌新藥解盲失敗後，爆發公司董事長張念慈等多名經理人，疑似提早知悉解盲失敗的「重大消息」，而大量賣股避險。張念慈等5人遭起訴，一審獲判無罪，檢方上訴二審後，高院26日宣判，駁回檢方上訴，仍判張念慈等人無罪。本案因《速審法》規定，檢方上訴第三審受限，張念慈等人幾乎無罪確定。

本件內線交易案，乃因張念慈遭控以1500張技術股和3000張浩鼎股票賄賂前中研院長翁啟惠，遭檢方偵辦，最後以行賄、內線交易等罪嫌，提起公訴。貪污行賄等案件，因翁啟惠涉案以致外界極度關切，而案件2018年在一審士林地院審理期間，張念慈就發表聲明指出，他與翁啟惠為40年的舊識，兩人在麻省理工學院求學時，就已經結為好友。

而除了交情好以外，兩人更是創業的好夥伴。在1998年合夥成立Optimer公司，成功研發多種藥物，更在2007年於美國NASDAQ上市，最後公司也被大藥廠Merck以8.3億美金併購。因此台灣浩鼎公司在2002年才在Optimer公司的援助下成立，張念慈也擔任浩鼎公司的董事長，公司也因研發多種新藥，股價一路飆漲，一度榮登上櫃公司股后。

但浩鼎2016年2月間，乳癌新藥解盲失敗後，公司就爆發一連串狀況。檢方除認定張念慈以股票行賄翁啟惠外，更認為張念慈、副董事長許友恭、總經理兼發言人黃秀美等5名經理人，早知新藥解盲失敗的「重大消息」，故相繼賣股避險。其中檢方認為張念慈因此規避損失2400餘萬元，因此對5人均提起公訴。

一審法院判決張念慈等人無罪，檢方上訴第二審，高等法院26日宣判，還是以查無實證為由，駁回檢方上訴。高院發言人劉方慈指出，檢方提出的證據，指稱張念慈等人得知「重大消息」，但其實都是科學上的未必結果，不具有重大性或明確性，與《證券交易法》所規定的之要件不符，高院無從認定張念慈等人有利用重大消息而買賣浩鼎公司股票，所以還是判決無罪。

▼高等法院刑事庭發言人劉方慈。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼高等法院刑事庭發言人劉方慈。（圖／記者吳銘峯攝）

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