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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

獄政人權再進步！監察院將視訊受理監獄收容人陳情

▲▼監察院長陳菊主持「行政院巡察後記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

監獄人權再往前！監察院在去年底設立視訊陳情設備，有不少中南部或離島的民眾，透過視訊向監察委員陳情。另外監察院也已經確定，將於27日受理首件監所收容人視訊陳情，這將是監獄人權的一大進步，讓人身自由受限制的收容人，可以透過視訊陳情，也是監察院自制定《監察法》73年後，首度視訊受理收容人陳情。

監察院的做法，正如司法院長許宗力在釋字755號解釋的協同意見書提到，「為何我們要關心受刑人的人權？受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』。」，「我們應該有一基本認識，受刑人人身自由雖被限制在監獄之中，但並未因此就被憲法放逐而成為不受基本權保障的『棄民』或『化外之民』，他（她）只是穿囚服的國民，而不是『非國民』。因此，受刑人基於同受憲法基本權保障的（穿囚服）國民身分，在監禁期間，其所擁有各種基本權利中，除人身自由遭受限制，以及附帶造成其他自由權利的當然限制外，其他憲法所保障之基本權利，監獄如欲加以限制，仍需符合目的正當，手段合乎比例性的憲法要求（憲法第23條）。」

而我國《監察法》於1948年制定，第4條規定「監察院及監察委員得收受人民書狀。」成為人民向監察院陳情的法源依據。但監所中的收容人因人身自由、通信自由受限制的關係，每年雖然都會有許多收容人向監察院陳情，但僅限於書狀陳情，從未有面對面向監察委員陳述的況狀。

這樣的狀況，在科技進步之下，有了改變。監察院25日召開記者會，表示自去年底採用視訊陳情設備後，將於27日首度受理監獄收容人的視訊陳情案件，屆時將是監察院首度與監獄收容人，面對面接受陳情。

對此，監察院長陳菊指出，監院作為國家最高人權機關，「保障受刑人陳情的權利責無旁貸！」目前受刑人只能用書面陳情，不太可能見到監委，透過視訊陳情，可以做到讓監獄受刑人和一般民眾一樣，可以當面向監委訴說其處境、心情與心聲。

另外監院秘書長朱富美也表示，本案陳情人遭判無期徒刑定讞，先前已多次來信，多陳情判決不公，未進行交互詰問程序、未讓他和證人對質。而目前案件已經獲得檢察總長提出非常上訴，正由最高法院審理中，所以監察院與法務部等機關合作，安排這次視訊陳情。

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