跟風DIY戳「天竺鼠車車」笑翻網友　調侃馬鈴薯變吸壞的猴子

▲女網友在「爆廢1公社」分享自己手作的「天竺鼠車車」羊毛氈作品，笑翻一大批網友。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

記者洪菱鞠／台北報導

日本定格動畫短片《PUI PUI天竺鼠車車》爆紅，可愛又療癒的羊毛氈場景，不只小朋友喜歡，大人也被圈粉，其中有不少人更是手作魂大爆發，想嘗試做一台自己的天竺鼠車車，一位女網友也跟風買了羊毛氈材料包來DIY，結果成品一出來，連自己看到後都崩潰了，哭笑不得的說「到底是什麼鬼啦！」

這名女網友看完《PUI PUI天竺鼠車車》後，上網買了羊毛氈材料包，決定挑戰做一台天竺鼠車車，她以第1話《塞車了是誰的錯？》主角「馬鈴薯」外型來做，沒想到戳出來的完成品，讓她看了都忍不住喊「結果做出來的到底是什麼鬼啦」，嘆說「手殘的還是買現成的好」。

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雖然做出來的成品跟想像中差距很大，女網友卻很大方的把自己手作「天竺鼠車車」羊毛氈作品照片，分享到臉書社團「爆廢1公社」，吸引上千名網友按讚，也讓許多人笑翻，在留言區互動調侃「這比較像猴子」、「是新的角色『天竺鼠恰恰』」、「長得很像吸壞的猴子」、「天竺鼠車車X 孫悟空車車O」，不過也有網友給原PO拍拍安慰說，「我知道手殘，不敢去買。很佩服你有勇氣去做」、「能做出形狀算很厲害了....我感覺我無法 哈哈哈」。