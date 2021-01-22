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5大線上國際書展一次整理給書迷　各式書籍最低1折起逛好逛滿

▲▼2019台北國際書展,台北書展,閱讀,出版,讀者,世貿一館,台北世貿中心展覽一館,展覽,展演。（圖／記者李毓康攝）

▲受到疫情影響，2021台北國際書展宣布停辦實體書展，改線上續辦。（資料照／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情延燒，原定26日登場的2021台北國際書展，20日突宣布停辦實體書展，連續2年喊卡取消讓不少出版業和讀者感到惋惜，但線上書展及出版專業論壇將持續辦理。今年少了逛展閱讀的機會，不妨在家改逛線上國際書展，5大網路書店近期祭出中外文書、電子書折扣優惠，讓書迷省下荷包錢，挑選幾本好書迎接農曆年假。

樂天Kobo 2021線上國際書展於1/22～1/31展開，限時10天全站超過600萬本中、外文電子書、雜誌皆72折，單筆滿額1,688元可獲得樂天點數338點，登錄活動表單再抽電子書閱讀器，搭配站上各類型書展包括「線上動漫節」熱銷精選單本及百大暢銷榜單本79折起，優惠活動折扣可加乘，能省下更多買書錢，例如《鬼滅之刃》1～21集原價1,155元，結帳再輸入全站72折代碼，最後入手價只要716元。

此次也祭出閱讀器購機最高現折1,400元 再送最高1,200元購書金，限時優惠時間為1/26～1/31，6天限定折扣同時在網路平台與11家實體展售店家銷售。

樂天Kobo 2021線上國際書展（圖／翻攝自樂天Kobo官網）

▲樂天Kobo 2021線上國際書展限時10天全站72折。（圖／翻攝自樂天Kobo官網）

博客來2021國際書展集結繁體書、外文書、簡體書、雜誌、MOOK，參展商品多達30萬本全面1折，涵蓋類型包括熱門文學小說、商業理財、心理勵志、語言學習、童書、漫畫/圖文書等20多種，結帳滿千元再現折100元，還有套書專區本本結帳再現折100元，滿足全齡讀者需求，活動時間長達近3個月，從即日起至4/9止。

1/26～2/4再推出快閃補書加碼優惠，限時10天折價券天天領，完成簽到再抽999元禮物卡。另有超過萬種「電子書」祭出超殺優惠，折扣下殺最低7元起，參展數量也是歷年最多。

博客來2021國際書展（圖／博客來提供）

▲博客來2021國際書展30萬本圖書、雜誌1折起。（圖／博客來提供）

讀書共和國2021線上國際書展主打51大出版品牌全書系特價2本75折、5本79折，另精選孩子的第一套STEAM繪遊書全10冊、探險小隊4冊、太宰治、芥川龍之介、宮澤賢治等16種套書獨家優惠7折；即日起至2/28止，消費送「好學校」線上課程500元折價券，訂單滿千結帳輸入指定折扣碼現折100元，再加碼送書袋杯墊組。

三民書局2021網路國際書展於1/11～3/10登場，各式書籍下殺折扣，中文書5折起，精選暢銷書任選3本699元；三民出版單本75折、3本7折、5本65折；外文童書最低99元起；簡體書單本75折、3本72折；香港出版單本79折、兩本75折，1/31以前購買享滿額現折超值送，滿1,000送100、滿2,000送300、滿3,000送500。另也網羅2021台北國際書展大獎「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」、「編輯獎」以及獲得2021金蝶獎出版設計大獎等眾多作品，作為民眾購書閱讀參考指標。

momo書城於即日起至1/31開跑「2021線上書展」，集結《唐綺陽 2021星座運勢大解析》、《曾寶儀 人生最大的成就，是成為你自己》等多本新書，帶領讀者邁向嶄新的閱讀旅程，活動期間單筆消費滿500元可登記抽66折折價券，每日單筆消費滿888元還可以登記抽88 momo幣。1/26起，包括藝人曾寶儀、演員苗可麗以及廣告導演盧建彰等，將於momo購物網線上直播與書迷互動。

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