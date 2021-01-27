24歲女兒被江水捲走亡　吸血鬼父母強要185萬「給兒買房頭期款」

▲24歲女子意外身亡後，父母向公司索要賠償。（圖／翻攝自今日頭條，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名24歲小資女洛洛家中長期重男輕女，更常常索要金錢，她於2020年10月不慎被江水捲走。父母事後找上公司，要求41萬元人民幣（約新台幣184.5萬元），要當做兒子「買房頭期款」，引起外界批評。

根據《杭州和事佬》報導，洛洛1996年生，2016年開始在杭州一間網路公司當美工，由於工作能力強，每月薪水達1萬多人民幣（約4.5萬多新台幣），公司相當賞識，希望提拔她。

洛洛的好友指出，洛洛雖然薪水不錯，但在2019年用的手機是媽媽淘汰下來的Iphone 6，自己要給媽媽買新手機，爸爸更是不斷伸手要錢，每次都是1萬、2萬人民幣（約4.5萬、9萬元新台幣），就算洛洛儲蓄只剩7000元人民幣（約3.1萬元新台幣），她爸爸也是硬要1萬元人民幣。

洛洛好友指出，洛洛多次抱怨，從小被父母輕視，現在父母不斷要錢給她很大壓力，也讓原本開朗樂觀的性格變得抑鬱，甚至曾2次自殺未遂，輕生念頭90%都是來自家庭，10%是和男友爭執。

洛洛2020年10月17日凌晨在錢塘江邊散步，不幸被江水捲走，事後傳出小蔣「跳江」消息，但警方指出，從監視器影像判斷，小蔣身故原因並不是自殺，屬於意外身亡。

公司負責人張總透露，在洛洛出事後，父母曾多次暗示公司賠錢，甚至要求同事捐款，公司出於人道主義給了6萬元人民幣（約27萬元新台幣）撫恤金，但才過3天父母再次上門，要求再補35萬元人民幣（約157.5萬元新台幣），他們要拿這筆錢去給兒子，也就是洛洛弟弟買房子付頭期款。

▲女子在微博多次吐露心聲。

張總也指出，公司為所有員工都購買了意外險，本來答應把保險公司賠的錢也捐給洛洛父母，但對方還是不依不饒，甚至傳簡訊要脅「張總你這邊不出來好好談，我會一直在杭州，每天去你公司，反正女兒都沒了，我倆夫妻死也死在你單位裡，說到做到，對我來說活著反正也沒有意義了」。

洛洛的微博寫了許多血淚控訴，父母堅稱對女兒心理狀態並不知情，家人關係一直很和睦，從未給女孩帶來過壓力；但不知道女兒具體工作，公司在哪兒，只知道女兒每個月賺一萬多元人民幣，是全公司工資最高的，強調是「工作壓力大導致女兒情緒波動」。

在進行調解時，洛洛的父母不斷強調，培養女兒到24歲花了很多錢，女兒三年在公司也創造了很多價值，「人家一條生命都沒有了，就值6萬塊錢人民幣（約27萬元新台幣）嗎」。

而在得知自己一方走司法途徑也處於不利局勢後，洛洛家屬最後還是堅持要求公司除了之前補償的6萬人民幣，再賠25萬人民幣（約112.5萬元新台幣）。最後雙方未達成調解，可能走向司法程序。

許多網友紛紛大罵這對父母，「這女生遇到這樣的父母，也是倒了八輩子黴了，連死了，都要被利用」、「有些父母不配為人父母」、「這當媽的畫個精緻妝容，每次說到錢激動得很呢，可惜演得太假語氣就像朗讀語文課文的小學生呢。」、「看完真的太難過了，這個公司的老闆真的是仁至義盡了！！！這家父母我只想爆粗口啊………錢錢錢滿腦子都是錢」、「希望把他兒子也曝光出來，讓女孩子睜大眼睛看看這種吸血鬼家庭」。