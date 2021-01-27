拜登政府再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏結束前全美接種

▲莫德納今年夏天結束前，會再額外為美國提供1億劑疫苗。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府高級官員於美東時間周二 （26日）表示，華盛頓擴大購買2億劑的2019冠狀病毒疾病疫苗，這項舉措將會在今年夏天結束前，讓所有美國人都能夠接種足夠的疫苗劑量。

綜合外電報導，高級官員表示，追加購買的2億劑疫苗中，1億劑來自輝瑞 （Pfizer），1億劑來自莫德納（Moderna），這批追加的疫苗將會在今年夏天送達。此前美國已經下訂4億劑疫苗，若2億劑送達將來到6億劑的數量，幾乎是全美人口的2倍。

拜登政府與川普政府的作法不同，川普政府此前略過向輝瑞及莫德納追訂疫苗的選擇，反而選擇等待阿斯特捷利康（AstraZeneca）及強生公司（ Johnson & Johnson）的疫苗上市。強生公司日前才表示會將其單劑疫苗的數據在本周釋出。

「我們無法和川普政府對話」，該名官員表示，「可以說的是我們的哲學，因為事態緊急和病毒擴散的速度需要被處理，去努力取得足夠的疫苗讓美國人都接種，讓美國人有信心我們能夠做到。」

官員指出，目前送往美國疫苗數量將會提升20％至每周1000萬劑，聯邦政府也會開始讓各州政府知道在接下來的三周裡，各自究竟能得到多少的疫苗。