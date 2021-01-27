1年迅速感染1億人！　譚德塞喊話加強防疫：數字會使人麻木

▲譚德塞及WHO等專家，在疫情爆發後不斷呼籲加強防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

自中國武漢爆發新冠肺炎（COVID-19）至今已逾一年，全球染疫人數在台灣時間周三（27日）突破1億例確診大關，超過215萬人死亡，來到疫情的「里程碑」。WHO強調，這數字應成為各國積極解決問題的動力，但同時他也表示，「數字可能會使人麻木」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫情地圖統計，台灣27日凌晨3時許統計顯示，全球確診數正式突破1億例大關，其中美國與印度確診數均破千萬，為全球前兩順位的疫情大國。美國逾2536萬2794例確診、42萬3653死；印度累計1067萬6838例確診、15萬3587死。

染疫人數最多的前10名國家分別為美國、印度、巴西、俄羅斯、英國、法國、西班牙、義大利、土耳其及德國；英國則是歐洲第一個突破10萬人染疫病故的國家。

譚德塞在25日的防疫簡報上向記者表示，「一年前的今天，全球不到1500人感染新冠肺炎，包括中國以外只有23例。這周，我們預計通報病例將會超越1億人。」

譚德塞指出「數字會使人對數字麻木」，從而忽略它們所代表的意義，每一個病故者，都是某個人的父母、伴侶甚或是孩子、朋友。2021的大規模工作應立即展開，譚德塞呼籲世界各國無論貧窮富有，都應在今年的前100天內，讓所有醫護、第一線防疫人員和年長者施打疫苗。