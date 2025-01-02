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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

溫暖有感以愛復歸　更生年貨大街暨成果展將在台中熱鬧登場

記者吳銘峯／綜合報導

今年度的「更生年貨大街」4日將在台中市「交六廣場」舉行。由於正值更保80周年，這次更擴大舉行，定名為「更生八十保護成果展暨年貨大街—溫暖有感 以愛復歸」。除了有上百家的攤商以外，更有包含法務部在內的多個行政院部會，展現跨部會協助更生人復歸社會之努力成果，精彩可期。

本次年貨大街集結全省各地更生優質商品，乃是更保規模最大的年貨大街。共邀集超過100家店家進駐臺中市西屯區市政路與黎明路口的交六廣場，現場攤位的種類琳瑯滿目，從年節堅果、開元蹄膀、頂級茶葉、蛋白捲、烏魚子等禮盒，到紅包袋、春聯、砂畫藝術、手工皂等文創商品，應有盡有。除了採購年節貨品禮盒，還可就地享用各地方美食，現場還有彈珠台、氣墊城堡、迷你重機等遊憩設施，供體力充沛的孩童玩耍，適合闔家出遊兼採購年貨吃喝、提前享受過年氣氛。

活動地點不但位於交通便利的市政路及黎明路交叉口，現場備有停車場；再者，臺中高鐵站4B出口及捷運水安宮站也有免費接駁車可以搭乘（上午9點30分到下午3點50分），方便臺中地區及外地民眾前往採購，也讓社區民眾瞭解更生人的努力及成就。

而當日全場使用園遊券交易，購買單張千元園遊券，不僅可以摸彩還有一張遊憩設施體驗券（氣墊城堡或迷你重機，不限時）；單次買券滿3萬元即贈紀念酒（限量，贈完為止）；本次摸彩品有喜來登住宿券、乾唐軒保溫瓶、borsalini圍巾等超值大獎；參觀展覽館集滿精美印章送小禮物，現場揮毫春聯福貼免費贈送，非常適合全家攜老扶幼共襄盛舉，以實際行動支持更生人，讓大家共同一起過好年。

此外，今年也是更生保護會80周年，現場也有更生保護成果展，展現公私協力成果。涵蓋我國在更生保護服務所有層面的努力，將以｢復歸轉銜｣、｢強化毒品犯更生保護與社區處遇資源計畫｣、｢安置技訓｣、｢資助醫藥費及健康｣、｢更生人家庭支持及援助家庭服務方案｣、｢教育及就學｣、｢輔導就創業｣七大主題，與法務部、衛福部、內政部、教育部、勞動部展現跨部會協助更生人復歸社會之努力成果。

▼更生八十保護成果展暨年貨大街現場位置圖。（圖／台灣更生保護會提供）

▲▼更生八十保護成果展暨年貨大街。（圖／台灣更生保護會提供）

▲▼更生八十保護成果展暨年貨大街。（圖／台灣更生保護會提供）

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