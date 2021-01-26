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社會 社會焦點 保障人權

逆子23刀弒父放水流還嗆「殺爸爸剛好而已」　二審再判無期徒刑

▲▼胡志賢殺害父親還放水流，二審仍無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲胡男殺害父親，二審仍無期徒刑。還押時聽到父親，他當場爆發，回頭說爸爸曾到看守所看他。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹胡姓男子，2019年5月間與父親口角後，持水果刀，朝父親猛刺23刀，胡父頸部脊髓斷離而死。胡男殺父後3天，嫌屍體太臭，開車將父親遺體載到新竹溪州橋扔棄。一審將他判處無期徒刑，案經上訴二審時，他當庭多次以三字經辱罵檢察官，更嗆「殺爸爸剛好而已」。二審26日宣判，高院駁回上訴，仍將他判處無期徒刑。可上訴。

胡男（40歲）曾因毒品等案服刑2年，2019年初出獄，但因吸毒多年導致精神疾病，領有重度殘障手冊。他與父親長期不睦，去年5月31日早上6點多與父親口角後，拿出水果刀，朝父親猛刺，胡父頸部脊髓斷離、大量出血死亡。胡男將屍體棄置在家3日，後來嫌父親遺體發臭，將遺體塞入車廂內，載到新竹溪州橋棄屍。鄰居報警，全案才因此爆發。一審法院鑑定後，認定他有辨識能力，但因具有精神疾病，依照《兩公約法》的規定判處無期徒刑。

案件上訴二審，高等法院日前開庭審理，胡男面對公訴檢察官陳述，多次拍桌打斷，更數度起身指著檢察官大罵三字經。胡男的姑姑、也是死者的姊妹本次均出庭應訊，姑姑當庭轉交一封信要給胡男，但胡男竟嗆姑姑，「殺爸爸剛好而已，我就是要奪他的錢，家裡就我們兩個人，不是我死就是他死！」

全案於26日宣判，高院仍依照《兩公約法》的規定，不得對精神疾病患者判處極刑，因此駁回上訴，還是將胡男判處無期徒刑、褫奪公權終身。

胡男聽判後，隨即舉手說要申訴看守所同舍房的同學毆打他，另外還質疑庭長黃斯偉「你是不是上次那個法官黃斯偉？他已經扣押我的房子、車子，沒資格再羈押我了。」還押時，胡男說自己還會上訴，另外記者詢問他對殺掉父親是否後悔？胡男當場爆發，不願再移步前進，不斷說被他殺害的父親還來看守所探望他，爸爸也匯錢給他，他也跟爸爸道歉……隨即被押上囚車。

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