彰化31醫院「健保卡」查核管制　部桃接觸者改走發燒站進急診就醫

▲彰化醫院啟動健保卡查核管制。（圖／部立彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣31家醫院今(26)日上午8點啟動門口查核健保卡管制，部桃醫院的接觸者不能入院，須改走發燒篩檢站路線，從院外到急診室就醫，而部立彰化醫院昨晚已在大門口完成3線的查核平台，今天開始查核健保卡後，一度因民眾太多而大排長龍，也因為民眾質疑時需向民眾解釋，耗費不少時間，所幸民眾都能體諒防疫作為，過程順利。

今天開始的檢核健保卡管制主要是過濾1/6至1/19曾至部立桃園醫院就醫之病人及工作人員，他們的健保卡已被註記，若查到被註記的人，彰化醫院將請他們走發燒篩檢站路線，從院外走到急診室就醫，不過至目前為止並未發現這類民眾。

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在彰化醫院，民眾先通過紅外線體溫監測再進入管制站，有些民眾未帶健保卡或身分證，工作人員都耐心向他們解釋管制的目的，請他們諒解並配合，雖然少數民眾有些微詞，但大部分民眾都能配合，有人為了陪年邁的母親就診，甚至回家拿取健保卡再折返。

但為了不出現防疫破口，民眾對此作法大多肯定。劉小姐指出，台灣防疫成績一直都很好，不能破功，所以她樂於配合任何的防疫作為。張先生則說，部桃的院內感染不能再出現第二家，才能保有足夠的防疫醫療能量，他肯定此作為。

對於彰化醫院的員工而言，1月26日這天的印象深刻！去年的今天是大年初二，彰化醫院收到衛生局訊息後展開後續的防疫行動，包括成立彰化醫院疫情指揮中心及召開防疫會議。時隔1年後，疫情又轉趨嚴峻，查核健保卡管制再度啟動，醫院員工不禁直呼，日子過得好快，疫情卻還在，但大家防疫腳步不會鬆懈，一定會持續守護民眾的健康。

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