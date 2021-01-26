一周內二提「CPTPP」　陸商務部：願就此與紐西蘭保持溝通

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）2018年由11國完成簽署。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

自美國總統拜登上任後，中國大陸商務部在近一周內，二度提及要加入「CPTPP」的議題。據官方資訊，在中紐自貿協定升級議定書26日簽署當天，中國商務部國際經貿關係司副司長楊正偉說，中方將積極考慮加入CPTPP，願與紐西蘭就此保持溝通。

在此之前，中國商務部發言人曾於21日表示，中國願與更多貿易夥伴商簽自貿協定，包括積極考慮加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）」。被視為中美新時代下，國際貿易關係角力的「新回合」，惟日相菅義偉於今年初受訪稱，以中國現行的政經體制，很難參加CPTPP。

▲中方一周內兩度強調要積極考慮加入CPTPP。圖為中國大陸商務部辦公大樓。（圖／CFP）

不過，隨中國與紐西蘭自貿協定升級議定書26日簽署。中國商務部國際經貿關係司副司長楊正偉表示，中國和紐西蘭同為經濟全球化的支持者，維護多邊貿易體制符合雙方共同利益，中方願與紐西蘭加強溝通合作，繼續堅定維護世貿組織的核心價值和基本原則，共同反對單邊主義和保護主義，確保開放、透明、非歧視的貿易環境。

他進一步強調，中方將積極考慮加入CPTPP，願與紐西蘭就此保持溝通。中國商務部稱，近年來，中國與紐西蘭經貿往來密切，已成為紐西蘭第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源地。

據《中新社》報導，按照中紐雙方簽署的最新升級協定，紐西蘭給予中方投資者與CPTPP成員同等的審查門檻待遇，即對中國政府投資者的投資審查門檻為1億紐元、對非政府投資者審查門檻為2億紐元。這比原本1000萬紐元的審查門檻大幅提高。

CPTPP前身為「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）」，自2002年有亞太經合會成員發起後，旨在促進亞太區、成員國之間的貿易自由化，惟2017年美國退出後，改名CPTPP，並由日本牽頭下，在2018年1月23日，由日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利以及秘魯11個國家，在智利簽署該協定，後於同年12月30日生效。

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