林鄭月娥籲拜登政府　以公正態度看待《香港國安法》

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

林鄭月娥26日出席「香港中美論壇」研討會，針對美國總統拜登新政府上任，她提到，美國前政府對香港特區政府、企業和個人採取毫無道理的「制裁」，希望美國新一屆政府，能以公正的態度看待香港國安法。

林鄭月娥表示，香港國安法平息了困擾港人數月的街頭暴力事件，讓香港社會恢復穩定。她說，鑑於2019年香港發生了極端的社會動盪和暴力事件，中央制定香港國安法是必要且合理的，強調該法僅針對四種可能嚴重危害國家安全的行為和活動，包含維護香港人權和自由的具體條款，並規定無罪推定等重要原則。

▲美國新任總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

因此，林鄭月娥呼籲，「我希望美國新一屆政府以公正的態度看待香港國安法。」她還說，自己和多名同事並不會被所謂「制裁」嚇住，並將繼續堅定不移、恪盡職守，依法履行職責，維護國家的主權、統一和領土完整。

對於香港與美國的合作關係，林鄭月娥表示，香港和美國在商業、貿易和金融方面都取得了長期的成功，是中美之間極具價值的商業橋樑，香港一直是連接中國內地與世界的門戶，希望利用在「一國兩制」之下的獨特優勢，發揮建設性作用。她說，「希望隨著美國總統拜登的上任，中美關係得到改善，為全球經濟復甦提供動力。」

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